Tijdelijke verkeerslichten aan verkeersluis ter hoogte van Villared om files tot op de Rijksweg te vermijden: “We evalueren constant”

Sinds woensdagnamiddag staan er verkeerslichten aan de wegversmalling in de Leenstraat ter hoogte van restaurant Villared. Dat moet een betere doorstroming van het verkeer garanderen. In de Leenstraat is het al maandenlang super druk, omdat het verkeer door de werken aan de Rijksweg via daar wordt omgeleid. “Het is duidelijk een tijdelijke maatregel”, zegt Schepen van Openbare Werken Bruno Lambert. “We evalueren ook constant. Bijvoorbeeld naar de tijdsklok toe, ook de politie zal er vandaag en morgen op post zijn.”

Vorig weekend gebeurde er nog een ongeval, maar het was vooral ook een plek van veel frustratie. Verkeer dat uit de richting van de Rijksweg komt, moet er normaal voorrang verlenen aan de voertuigen die uit de richting Bosmolens komen. Maar op de drukke momenten en een lange sliert aan verkeer dat richting de Rijksweg reed, zorgde dat aan de andere kant soms voor een file die tot op de rotonde van de N36 kwam te staan. Er ontstond zo ook al heel wat sluipverkeer van automobilisten die via de Molstraat een ommetje maakten en zo niet in de rij hoefden te gaan staan.

De tijdelijke verkeerslichten die een minuut op rood springen en iets minder lang op groen staan moeten daar nu soelaas brengen. Het zal zeker al het verkeer dat vanaf de Rijksweg komt vlotter laten doorstromen. Ook aan het verkeer dat vanuit de wijk (Klijtstraat, Plataanstraat en Ten Bosstraat) komt werd gedacht. Het gevaar zou daar kunnen zijn dat de auto’s die daar de Leenstraat (links of rechts) in moeten voor een rij wachtende of passerende wagens moeten staan wachten. Daar werd een bord geplaatst om het ritsen te stimuleren en het kruispunt vrij te houden.

Naar verwachting zou de tweede fase van de werken op de Rijksweg tegen half maart gedaan zijn, dan schuift men op naar het stuk tussen de rotondes aan Meensesteenweg (stadion) en Kortrijksestraat (Delhaize).