Aanrijding in verkeerssluis op de Bosmolens zorgt voor heel wat verkeershinder in Izegem

Deze middag, iets over 13.30 uur deed zich een kop-staartaanrijding voor in de verkeerssluis ter hoogte van restaurant Villared op de Bosmolens. Vanuit de richting van de Rijksweg – de kant die geen voorrang heeft in de sluis – reden twee wagens achter op elkaar in. Gezien de omleiding door de werken op de N36 zich langs de Leenstraat en de Kokelarestraat begeeft, zorgde dit voor heel wat verkeershinder.

Politie en brandweer waren snel ter plaatse, de schade was ook niet miniem. Zeker aan de ‘inrijdende wagen’. Het zit immers zo. Wie uit de richting van de Rijksweg komt moet voorrang verleden aan de eerste sluis die je tegen komt in de Leenstraat. Verderop zijn nog twee sluizen. De verkeerssituatie zorgt er dagelijks voor hectiek, vandaag dus ook voor een ongeval. Wellicht stopte een eerste voertuig midden de sluis om voorrang te verlenen aan de wagen die uit de richting Bosmolens kwam en reed de tweede er hard op in.

Er was enkel materiële schade, maar meteen was er ook grote verkeershinder. Die werd in goede banen geleid door politie en brandweer. Iets na 14.15 uur werd het punt weer vrij gegeven.