Werken aan Rijksweg in Izegem veranderen vanaf maandag 25 november van kant; omleiding blijft langs de Bosmolens lopen

Vanaf maandag 25 november gaat de zuidelijke kant van de Rijksweg tussen de Leenstraat en Meensesteenweg weer open voor het verkeer en pakt het Agentschap Wegen en Verkeer de andere kant van de weg aan. Tijdens de tweede fase van de werken kunnen fietsers in beide zijden over het nieuwe fietspad rijden, de omleiding voor het verkeer dat vanuit Roeselare richting Lendelede wil, blijft via de Bosmolens verlopen. Het verkeer dat naar Roeselare gaat, rijdt dan (tegen de normale rijrichting in) over op de vernieuwde linkerrijstrook.

De werken gingen van start op maandag 9 september op de rijstrook aan de kant van de Bosmolens en namen in totaal elf weken in beslag. De werfzone verandert nu van kant, die werken duren tot het voorjaar van 2025. De fietsers kunnen tijdens de tweede fase op het nieuwe fietspad, dat tijdelijk dienst doet als dubbelrichtingfietspad, rijden. Tijdens de werken zal de Krekelstraat niet bereikbaar zijn vanop de Rijksweg, bewoners rijden best om langs Krekelmotestraat, Heilig Hartstraat en de Bellevuestraat. Aan de andere kant van de N36 zul je nu opnieuw de Klijtstraat kunnen inrijden. Je kan vanuit de Klijtstraat ook opnieuw op de Rijksweg, maar daar moet je dan links het verkeer volgen en ook het dubbelrichtingsfietspad dwarsen. Het is immers het verkeer vanuit Lendelede/Harelbeke dat richting Roeselare uit moet dat over de Rijksweg mag blijven rijden. Op dat stuk geldt ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Straks komt er ook opnieuw een fietsoversteekplaats ter hoogte van de Klijtstraat en de Krekelstraat.

Wie vanuit Roeselare komt zal de bestaande omleiding via Leenstraat, Kokelarestraat en Meensesteenweg moeten blijven volgen. Ook de omleiding voor het zwaar verkeer via E403, R32, N37 en N50 blijft gelden.

Vanuit de Klijtstraat kun je straks links de Rijksweg op rijden, maar daarbij moet je wel het dubbelrichtingsfietspad dwarsen.

Daarna schuiven de werken op naar het stuk Rijksweg tussen de rotondes aan de Meensesteenweg (stadion) en de rotonde met de Kortrijksestraat (Delhaize). Als alles goed verloopt zou tegen de zomer van 2025 de volledige herinrichting van de N36 tussen de rotonde Leenstraat/Krekelmotestraat en de rotonde Kortrijksestraat af moeten zijn.