De Lijn herstelt geschrapte tramverbinding na tussenkomst van schepen Descheemaecker: “In volle ochtendspits was er een gat van bijna een uur”

Vanaf woensdag 29 januari rijdt de kusttram van 7:39 uur opnieuw tussen station Adinkerke in De Panne en Oostende. De Lijn had deze rit bij de invoering van de nieuwe dienstregeling op 15 januari geschrapt, wat voor veel ongemakken zorgde. Dankzij de bemiddeling van Marc Descheemaecker, schepen van Mobiliteit in Middelkerke (NV-A), wordt de verbinding hersteld.

Wat voorafging

Begin januari introduceerde De Lijn een nieuwe dienstregeling, die deels ingegeven was door een personeelstekort. De kusttram van 7:39 uur, een cruciale verbinding voor scholieren en pendelaars, verdween. Dit leidde tot heel wat klachten van reizigers, vooral uit De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. Scholieren kwamen te laat op school, pendelaars misten hun aansluitingen en reizigers klaagden over een ‘gat’ in de ochtendspits van bijna een uur.

De kustburgemeesters stuurden een gezamenlijke brief naar De Lijn om de situatie aan te kaarten. Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn, benadrukte dat de schrapping tijdelijk was en dat er na de paasvakantie een oplossing zou komen. Maar drie maanden wachten, was volgens veel reizigers onaanvaardbaar.

Tussenkomst van schepen Descheemaecker

De doorbraak kwam sneller dan verwacht, dankzij Marc Descheemaecker. Als schepen voor Mobiliteit in Middelkerke en voormalig voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn (2014-2022, red.) nam hij het initiatief voor een spoedoverleg. “In volle ochtendspits een gat van bijna een uur laten vallen, is echt problematisch”, stelt Descheemaecker. “De klachten van de kustburgemeesters en de reizigers waren meer dan terecht. Toen hun brief mijn bureau bereikte, wist ik dat er snel gehandeld moest worden. De kusttram is een levensader voor onze regio, zowel voor scholieren als pendelaars. Als inwoner van de kust zie ik dagelijks hoe belangrijk dit vervoersmiddel is.”

Met zijn ervaring bij De Lijn en zijn kennis van de regio wist Descheemaecker snel een oplossing te onderhandelen. “Ik wil mijn dank uitspreken aan directeur Guy Weyns en zijn team, evenals aan de cel mobiliteit van Middelkerke. Dankzij hun inzet rijdt de tram van 7:39 uur vanaf woensdag opnieuw. Dat betekent dat onze scholieren en pendelaars weer op tijd op hun bestemming raken.”

De gevolgen van de herstelde verbinding

De herinvoering van deze tramrit zorgt ervoor dat Middelkerkse scholieren en pendelaars om 7.39 uur opnieuw een tram richting Oostende kunnen nemen. Hiermee komt er een einde aan een korte, maar ingrijpende periode van ongemak. De situatie toont ook het belang van een goede samenwerking tussen lokale besturen en De Lijn. Dankzij de directe aanpak van schepen Descheemaecker wordt een snelle en efficiënte oplossing geboden voor een problematiek die duizenden kustbewoners treft. “Uiteindelijk is dit het resultaat van luisteren naar de mensen en snel schakelen”, besluit Descheemaecker.

Vanaf woensdag kunnen scholieren en pendelaars weer met een gerust hart rekenen op hun vertrouwde tram.