Westkustburgemeesters vragen aanpassing dienstregeling De Lijn na schrappen tramrit: “Vreemde maatregel”

De drie Westkustburgemeesters hebben een gezamenlijke brief verstuurd naar vervoersmaatschappij De Lijn. Die had beslist om een tramrit in de volle ochtendspits te schrappen. Er wordt een aanpassing gevraagd, want veel leerlingen komen te vroeg of te laat aan op school.

De nieuwe dienstregeling werd doorgevoerd als antwoord op het personeelstekort bij De Lijn. Bij de gemeentebesturen van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort kwamen er enkele klachten binnen van ouders. Op initiatief van Koksijds burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) verstuurde hij, samen met de burgemeesters van De Panne en Nieuwpoort, daarom een gezamenlijke brief naar de vervoersmaatschappij om een aanpassing te vragen. “De nieuwe dienstregeling, ingevoerd op 6 januari, veroorzaakt helaas problemen op het vlak van woon-school- en woon-werkverkeer aan de Westkust”, klinkt het.

“Enkele ritten van de kusttram werden geschrapt, waaronder de rit die om 7.39 uur aan het station van De Panne vertrekt. De tram ervoor vertrekt om 7.12 uur aan het station van De Panne en de tram erna vertrekt om 8.06 uur aan het station van De Panne. Tijdens de volle ochtendspits rijdt er gedurende bijna een uur geen kusttram. Hierdoor komen scholieren ofwel veel te vroeg ofwel veel te laat op school aan. Een tram in de reguliere ochtendspits elimineren, lijkt ons een vreemde, nadelige maatregel voor zowel de schoolgaande jeugd als pendelaars. Net op dat moment dient er een optimale, maximale dienstverlening te zijn.”

Bij De Lijn erkennen ze het probleem en zoeken ze een oplossing.