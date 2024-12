Dit zijn de buslijnen in West-Vlaanderen die vanaf 6 januari veranderen

De verdere uitrol van het decreet basisbereikbaarheid brengt opnieuw enkele wijzigingen in het aanbod van De Lijn met zich mee. In dit artikel krijg je een overzicht van de belangrijkste veranderingen per regio.

Vervoerregio Brugge en Oostkust

Lijn 6: Geen ritten meer tussen Brugge Station en Sint-Jozef Tijl Uilenspiegel om 15.50 en 16.09 uur op weekdagen.

Extra vrijdagavondritten vanaf 23.00 uur om het uur tussen Brugge Station en Koolkerke Dorp.

Lijn 30: Beperkte spitsritten tussen Brugge Station en Varsenare Zeeweg geschrapt.

Lijn 40: Minder spitsritten tussen Brugge Station en B-Park.

Lijn 50: Rit van 6.31 uur uit Brugge rijdt tot Sijsele Spoorwegpad in plaats van Maldegem.

Lijn 455: Deze lijn wordt volledig geschrapt. Flexvervoer in regio Brugge biedt een alternatief.

Uitgebreidere avondbediening op vrijdag en zaterdag: bussen rijden tot 2.30 uur op lijnen 30, 50 en 70a.

Vervoerregio Oostende en Middenkust

Lijn 1: Rijdt nu de hele week om het halfuur tussen Marie-Joséplein en Konterdam Schaperye.

Lijn 3: Halve uurfrequentie gedurende de hele week.

Lijn 505: Nieuwe route tussen Snaaskerke en Gistel via Vaartstraat en Keiweg.

Uitgebreide avondbediening tot 23.00 uur op weekdagen en tot 2.30 uur in het weekend.

Vervoerregio Kortrijk en Midwest

Lijn 1 (Kortrijk): Minder ritten op zaterdagvoormiddag.

Lijn 75: Vertrek- en aankomsttijden aangepast, met extra rijtijd voor ochtend- en avondritten.

Lijn 85: Nieuwe rit op woensdagmiddag van Anzegem naar Waregem.

Sommige lijnen, zoals lijn 88 (Tielt–Aalter), rijden minder of tijdelijk niet op specifieke dagen zoals zaterdagen.

Vervoerregio Westhoek

Nieuwe verbindingen

Lijn 90: Verbinding tussen Ieper, Jan Yperman Ziekenhuis, en Roeselare blijft een speerpunt.

Lijn 91 en 92: Regelmatige verbinding tussen Ieper, Langemark, en Diksmuide.

Kusttram

Verminderde ritten op weekdagen en weekends. Raadpleeg de dienstregeling online of via de app voor de meest actuele informatie.