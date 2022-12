Politie Oostende voert controles op fietsverlichting op: geen waarschuwing, maar meteen boete bij overtreding

Tijdens de donkerste maanden van het jaar zal Politie Oostende extra toezien op het correct gebruik van fietsverlichting. Langs verschillende pendeltrajecten worden wekelijks verschillende controles uitgevoerd. Een eerste controle deze week leert dat handhaving nodig blijft.

In december en januari voert de dienst verkeershandhaving met steun van de wijkpolitie systematische controles uit langs belangrijke pendeltrajecten. Daarbij wordt gekeken of schoolgaande jongeren en volwassenen hun fietslicht hebben aangezet en technisch in orde zijn met hun fiets. De politie voert een lik-op-stukbeleid: er volgt geen waarschuwing meer, maar meteen een boete. Wie jonger is dan 16 jaar, krijgt een zogenaamd jongeren-pv en zal op woensdagmiddag een les verkeer moeten volgen.

In de vorige winterperiode – dus, december 2021 en januari 2022 – controleerde de politie 1.642 fietsers. Dat resulteerde in 76 jongeren-pv’s en 87 klassieke processen-verbaal. En begin deze week was er alvast een eerste gerichte controle. Daarbij keken achttien min- 16-jarigen aan tegen een jongeren-pv, ook één volwassene liep tegen de fietslamp. “Het bewijs dat handhaving echt wel nodig blijft”, zegt Timmy Van Assche van politie Oostende. “Je fietslicht moét branden op het moment dat het vereist is. In het verkeer moet iedereen verantwoordelijkheid opnemen. Automobilisten moeten in de donkere periode extra alert zijn, fietsers worden geacht hun fietslicht aan te zetten en we raden hen aan retroreflecterende en/of fluorescerende kledij te dragen. Een goed fietslicht is zichtbaar op zo’n honderd meter afstand. Het kan veel erger voorkomen en zelfs levens redden.”

Niet alleen de verkeersdienst, maar ook de interventiepolitie en de wijkpolitie zal tijdens de reguliere patrouilles meer dan ooit oog hebben voor al dan niet werkende fietsverlichting.