Nieuwe controle op bouwwerven in Oostende: “Onze prioriteit blijft liggen op een veilig verkeer nabij werven voor iedereen, in het bijzonder de zwakke weggebruiker”

De dienst Verkeershandhaving van Politie Oostende voerde een nieuwe controle uit op bouwwerven.

56 adressen werden onder de loep genomen. Op zestien adressen waar een vergunning voor werd aangevraagd, kon geen activiteit of bezetting worden vastgesteld. 22 werven waren picobello in orde en telden geen inbreuk. Dat was bij dertien andere werven helaas anders. Daar bleven de inbreuken al bij al beperkt tot kleine overtredingen die met een waarschuwing werden bestempeld, zoals een werflicht dat op één van de hoeken van een bouwsite ontbreekt. In nog eens vijf andere gevallen ging de politie over tot het opstellen van een GAS-boete.

“Het gaat bij die laatste om flagrante en/of herhaaldelijke overtredingen, zoals het ontbreken van duidelijke signalisatie, het niet afzetten van een werf of meer plaats innemen dan de vergunning toelaat”, schetst Politie Oostende. “Wie een waarschuwing krijgt, komt er trouwens niet zo makkelijk van af, want bij een hercontrole zijn we onverbiddelijk. In totaliteit zijn iets minder dan de helft van het aantal gecontroleerde werven volledig in orde. Onze prioriteit blijft liggen op een veilig verkeer nabij werven voor iedereen, in het bijzonder de zwakke weggebruiker.”