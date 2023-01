Blauwe zone en extra plaatsen voor kortparkeren vanaf 1 februari in Staden

Vanaf 1 februari komt er in het Stadense centrum een aantal extra plaatsen voor kortparkeren bij. Vanaf die datum wordt ook een blauwe zone in de Vredestraat ingevoerd.

“De extra plaatsen voor kortparkeren komen er in het kernwinkelgebied”, legt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open VLD) uit. “De mobiliteitsambtenaren hebben bepaald waar dat gebied zich precies bevindt. Het kernwinkelgebied strekt zich uit vanaf bakkerij Soete in de Sint-Jansstraat en loopt via de Marktplaats door naar de Statiestraat. Ook de Vredestraat, het stuk Ieperstraat van de Markt tot aan de Vredestraat en het deel van de Kapelleriestraat tot aan de apotheek bevinden zich in dat gebied.”

“In de Sint-Jansstraat waren er tot dusver al drie kortparkeerplaatsen”, gaat de schepen verder. “Die plaatsen houden we. Op de Markt worden er ter hoogte van de slagerij 2 extra plaatsen gecreëerd. Ter hoogte van de KBC zijn er momenteel 2 plaatsen. Daarvan verdwijnt er eentje. In de Statiestraat waren er al 2 kortparkeerplaatsen. We maken er daar nog eentje bij ter hoogte van bakkerij Adam. Ook voor de apotheek in de Kapelleriestraat zorgen we voor een kortparkeerplaats.”

Geen vraag in deelgemeenten

De kortparkeerplaatsen worden aangelegd in de nabijheid van zaken waar klanten maar een beperkte tijd binnen moeten zijn. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een krantenwinkel of bakkerij. Een kapsalon bijvoorbeeld komt dan weer niet in aanmerking omdat klanten er langer binnen zijn. In de zones voor kort parkeren mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Je mag niet vergeten om je parkeerkaart te gebruiken in de kortparkeerzones”, waarschuwt de schepen. Op zon- en feestdagen geldt het reglement voor kortparkeren niet.

“Ook in de deelgemeenten hebben we het kortparkeren bekeken. In Oostnieuwkerke bleek er geen vraag naar dergelijke plaatsen. De bakkerij in de Sleihagestraat kwam weliswaar in aanmerking, maar de bakker bleek geen vragende partij. Het lijkt in Oostnieuwkerke een ongeschreven regel dat de plaats aan de bakkerij gevrijwaard blijft van langparkeren. In Westrozebeke komt er dan weer een extra plaats voor kortparkeren aan de bakkerij in de Dorpsstraat. Het reglement rond het kort parkeren wordt van kracht op 1 februari. In de marge van het kortparkeren kan ik nog kwijt dat er aan de Sint-Janskerk in Staden 2 extra plaatsen voor andersvaliden komen. Tot nu toe was daar maar 1 dergelijke parkeerplaats voorzien.”

“Eveneens op 1 februari wordt de blauwe zone in het Stadense centrum uitgebreid met de Vredestraat”, weet de schepen. “De invoering komt er op vraag van de ondernemersraad. Nogal wat mensen stonden er immers voor een lange tijd geparkeerd. Vanaf 1 februari dien je in de Vredestraat op werkdagen tussen 9 en 18 uur verplicht je parkeerschijf plaatsen. Je mag er ook maar maximum 2 uur parkeren. Wie in de blauwe zone woont kan wel een bewonerskaart aanvragen.”

“Vanaf 1 februari worden ook wegwijzers geplaatst die de weg richting parkings voor langparkeren aanduiden. Er zijn in Staden meer dan 200 parkeerplaatsen voor langparkeren op minder dan 200 meter van het centrum. Je vindt die parkings aan de begraafplaats en aan het vroegere station in de De Carninstraat en aan gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat.”