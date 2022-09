Yves krijgt medaille nadat hij man uit Leie redde

Yves Devoldere (45) uit Menen kreeg een medaille omdat hij ruim een jaar geleden het leven redde van een man die met zijn scootmobiel in de Leie was beland. Het was burgemeester Eddy Lust die de medaille mocht overhandigen. “Iemand die zijn eigen leven riskeert om iemand anders te redden, die verdient erkenning.”

Yves was in juni vorig jaar een rustige avondwandeling aan het maken met zijn hond, toen hij vlakbij de Sluizenkaai een man met een scootmobiel in het water zag terecht komen. “Ik was net op een bankje aan het genieten van het uitzicht, toen ik het een man met een scootmobiel uit een asfaltweggetje zag komen. Hij stopte eerst een minuut lang, om dan plots met grote vaart het wandel- en fietspad te dwarsen en recht het water in te rijden. Een technische storing, wellicht.”

Yves aarzelde niet. Hij trok zijn t-shirt en schoenen uit, en liet zich in het water glijden. De bestuurder lag intussen op zijn buik in het water, in het midden van de Leie. Zijn rolstoel was intussen al verdwenen. Hij zwom naar het slachtoffer toe, en draaide hem om, zodat hij opnieuw kon ademen. Hij zwom met hem naar de oever, waar hij door enkele passanten terug op het droge werd gehesen.” De toen 57-jarige Patrick werd even later verzorgd door de hulpdiensten en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Yves werd gefeliciteerd door de politie. Kort daarna werd hij ook ontvangen door de burgemeester. “Maar nu hebben we dus eindelijk de medaille ontvangen van het Carnegio Hero Fund van ons land”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Een medaille die ons land uitreikt aan mensen die hun leven op het spel hebben gezet om dat van een ander te redden. En dat is toch eigenlijk wel wat Yves heeft gedaan.”

Burgemeester Lust maakte dan ook uitgebreid te tijd om Yves nog eens te bedanken in naam van de samenleving. “Ik ben blij als burgervader dat er mensen zijn zoals Yves. Die ingrijpen als er iets gebeurt of als ze zien dat iemand in de problemen zit. Ik zou dat niet durven zeggen dat iedereen dat zou doen. Dus bij deze: we zijn héél blij dat Yves er was op dat moment. We kunnen maar hopen dat iedereen hetzelfde had gedaan in zijn plaats.”

Yves had intussen één keer een ontmoeting met Patrick. “Ik zie hem nu en dan nog wel eens passeren in de verte, maar het is niet zo dat we een hechte band hebben. Dat hoeft ook niet. Ik heb gedaan wat ik moest doen.”

