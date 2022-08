Jary Callewaert is 18 jaar: “Mensen met een beperking helpen”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Jary Callewaert vierde op 14 mei zijn achttiende verjaardag. Jary heeft zijn thuishaven in de Charles Ampestraat in Staden. Hij woont er samen met zijn papa Dominique Callewaert, mama Evelien Geldof, oudere broer Jordy en kleine zus Emmy. Jary heeft net het zesde jaar verzorging aan het MMI in Kortemark afgerond. Hij is lid van Chirojongens Sint-Jan in Staden.

Wat betekent 18 jaar worden voor jou?

“Achttien worden is voor mij vooral een teken van vrijheid. Je wordt ook een beetje meer zelfstandig. Verder betekent achttien worden ook dat je je rijbewijs kan halen. Ik ben al geslaagd voor mijn theoretisch examen en rij ook al met een ‘L’ rond.”

Hoe heb je je achttiende verjaardag gevierd?

“Ik heb thuis vrienden uitgenodigd voor een barbecue en een drankje. Nadien zijn we naar de Hot Aspicy fuif in Oostnieuwkerke getrokken.”

Heb je een drukke zomervakantie?

“Ik doe zes weken lang een vakantiejob in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze in Westrozebeke, een job die in het verlengde van mijn opleiding ligt. Verder trek ik ook op Chirokamp. Dit keer strijken we in Zottegem neer. De laatste week van augustus staat ook in het teken van de Chiro. Dan trek ik naar Krinkel, een zesdaags Chirokamp/festival dat maar om de vier jaar georganiseerd wordt.”

Vanaf je achttiende mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij je stem verdient, of interesseert politiek je niet?

“Daar ben ik niet echt mee bezig. Politiek is iets wat me echt totaal niet interesseert.”

Er is corona, de klimaatproblematiek, de oorlog in Oekraïne,… Hoe kijk jij naar de toekomst?

“Ik hou die problemen zo ver mogelijk van me af. Ik hoop er wel op dat al die problemen in de toekomst allemaal opgelost raken. Hopelijk krijgen we straks een toekomst zonder corona voorgeschoteld.”

Wat betekent gelukkig zijn voor jou?

“In de eerste plaats dat ik gezond ben en gezond blijf. Verder dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dat ik mensen rond me heb die ik graag zie. Een vriendenkring hebben is ook heel belangrijk om me gelukkig te voelen.”

Waar ben je tot nu toe het meeste trots op?

“De studierichting die ik gevolgd heb. Volgend schooljaar ga ik voor een zevende jaar kinderzorg. Ik wil nadien ook graag nog een jaar voor opvoeder studeren. Ik zou later immers graag met mensen met een beperking werken”.

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Ik hoop dat ik dan een gezin heb en een kindje. Hopelijk heb ik dan ook vast werk in de zorg.” (BCH)