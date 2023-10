Winnares van mooiste hoed op Waregem Koerse schenkt 1.000 euro aan de Fietsbieb in Veurne

Isabelle Verlodt van Savaganhome, die onlangs werd verkozen als de dame met de mooiste hoed tijdens ‘Waregem Koerse’, kreeg van Willy Naessens ook een cheque overhandigd die ze mocht besteden aan een goed doel.

Isabel schonk de cheque van 1.000 euro aan de Fietsbieb van Veurne. De Fietsbieb is een project van ‘beweging.net’ en draait vooral op de inzet van vrijwilligers. Bij de Fietsbieb kan iedereen kinderfietsen goedkoop lenen. Je vindt er een aanbod van kinderfietsen tot 12 jaar. Deze fietsen kan je gebruiken voor 20 euro per jaar. Zo heb je steeds een kinderfiets die meegroeit met je kind.

Je kan er terecht elke eerste zaterdag van de maand tussen 14 uur en 16 uur (behalve in augustus en januari). Je vindt de Fietsbieb in Veurne in de Lindendreef 12 op het terrein van het WZC Ter Linden. Info via westkust@fietsbieb.be.