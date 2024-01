Wingene verbindt en helpt buren via Hoplr: “Een digitaal platform voor en door de inwoners”

In Wingene kwam het project ‘Gesellige Buurten’ tot stand met het doel om buur verbindende initiatieven tot stand te brengen. Nu gaat men nog een stapje verder, via het digitale luik met de lancering van het buurtnetwerk Hoplr.

Hoplr is een online, besloten sociaal netwerk voor buurten. De lancering kadert in een project ‘Digitale Dialoog’, een subsidiedossier binnen het Vlaamse relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis. Samen met Roeselare en Izegem wil Wingene inwoners ondersteuning bieden om de weg te vinden naar elkaar, met de buurthulp en naar de juiste dienstverlening.

Schepen van Welzijn, Tom Braet legt uit: “Een digitaal platform waarmee we buren verbinden, lijkt ons een logische volgende stap in onze buurgerichte aanpak. Hoplr verbindt buren online, met de bedoeling om ook in het echte leven interacties teweeg te brengen. Het is een uitbreiding van de mogelijkheden om samen voor de buren en de buurt te zorgen. We moedigen onze inwoners dan ook aan om zich te registeren en het zelf te ontdekken.”

Nieuwjaarsgeschenk

“Je kan Hoplr gebruiken voor allerlei zaken, waarmee je de buren beter leert kennen, spullen kan uitwisselen, hulp vragen bij klusjes en zoveel meer”, vult schepen van Communicatie en Participatiebeleid en Dienstverlening, Brecht Warnez aan. “Onze gemeente koopt het platform aan, maar neemt zelf geen actieve rol op. We kunnen als lokaal bestuur niet meelezen op de tijdlijn van een buur en zullen zelf niet actief communiceren met Hoplr. Het is een echt platform voor de inwoners en door de inwoners. Zie het als een nieuwjaarsgeschenk waarmee we in 2024 een verbindende start willen maken.”

Verschillende buurtnetwerken

In totaal werden er zes buurtnetwerken opgericht. Het gaat om buurten Wingene en Zwevezele centrum, Wildenburg, Sint-Elooi, Hille en Sint-Jan. Een visuele voorstelling van de buurten vind je op www.hoplr.com/gemeente/wingene. Deze week valt een brief van Hoplr in de brievenbussen met de nodig info en een unieke buurtcode die toegang geeft tot hun eigen buurtnetwerk. Inloggen kan via www.hoplr.com of via de app Hoplr. Wie niet wil wachten op de brief, kan zich nu al registeren en dit zonder buurtcode, maar door het adres door te geven. Na het ontvangen van de sms-code kan je aan de slag.