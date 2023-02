Wie steunt deze coureurs met een gouden hart? 25 West-Vlamingen fietsen naar top Tourmalet tegen kinderarmoede

Zo’n 25 West-Vlaamse sportievelingen fietsen straks van Parijs naar de top van de iconische Col du Tourmalet voor het goede doel. Ze doen dat net als vorig jaar voor de Stichting Pelicano, die zich inzet voor de strijd tegen kinderarmoede. En ook jij kan hen steunen.

“Door de energiecrisis en inflatie worden steeds meer kinderen in de armoede geduwd. Het is een neerwaartse spiraal die moet omgebogen worden. Daarom springen we deze zomer opnieuw op de fiets om te helpen in de strijd tegen kinderarmoede. Dankzij de editie van 2022 overhandigden we hen in juli al een cheque van ruim 18.000 euro. Daar wordt dus nu een gevolg aan gebreid.” Aan het woord is Leendert Van Hulle uit Anzegem, initiatiefnemer achter de Ride to Unite. Op zaterdag 1 juli vertrekken 25 West-Vlaamse sportievelingen – onder wie voor het eerst ook een vrouw – in Parijs, om vijf dagen later aan te komen op de top van de Col du Tourmalet.

Pelicano

Het is al voor de derde keer dat Leendert en co fietsen voor het goede doel. Het eerste jaar ging de opbrengst naar het Kinderziekenhuis UZ Gent, maar vorig jaar fietsten ze ook al voor de Stichting Pelicano. “Wij helpen kinderen die in schrijnende armoede leven tot ze hun plaats vinden in het werkveld”, zegt Kristof De Boever van Pelicano.

De financiële steun verloopt via subsidiedossiers van zorgpartners zoals scholen en OCMW’s. Stichting Pelicano ziet er ook op toe dat de financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het kind gaat en dus niet naar de ouders of een voogd. “Stichting Pelicano krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, bedrijfspartnerships of acties zoals Ride To Unite”, aldus De Boever. “Onze dankbaarheid is groot voor de organisatie van Ride To Unite. Elke ingezamelde euro kunnen we goed besteden en gaat zonder omweg naar het Pelicanokind zodat we concrete hulp kunnen bieden zoals een dagelijkse warme maaltijd, deftige winterkledij, medische kosten, lidgeld van een vereniging, schoolkosten of schoolreis.”

Vertrek onder de Eiffeltoren

Van zes renners voor de eerste editie, dikte het aantal aan tot negen voor de tweede editie en voor de derde editie vergrootte het draagvlak nog tot 25 sportievelingen. Onder hen voor het eerst ook één vrouw, de Oostendse Janna Saey (35). “Het grotere aantal zorgt voor wat extra logistieke uitdagingen, maar niets is onmogelijk”, aldus Leendert Van Hulle. “Zaterdag 1 juli vertrekken de 25 renners en hun ploegleiders voor een nieuw avontuur op de fiets.”

Het startschot weerklinkt in Parijs. “Het nieuwe parcours eindigt bovenop de mythische Pyreneeënberg Col du Tourmalet, waar daags nadien ook een etappe van de Ronde van Frankrijk passeert”, aldus Louis Van Eeckhout, een van de renners van het eerste uur. “Dit zullen we, net als vorig jaar, graag meepikken.”

De Ride To Unite-renners die het startschot in Parijs zullen horen weerklinken, zijn Louis Van Eeckhout, Karel Standaert, Robin Versteghe, Leendert Van Hulle, Piet Bekaert, Branco Lierman, Peter De Visscher, Sebastiaan Kennes en Tom Demaecker als gevestigde waarden. De nieuwkomers zijn Janna Saey, Marijn Dedeurwaerder, Joni Vanhaverbeke, Arno Vander Brugghen, Axel Desmit, Tijl Noterman, Laurent Degroote, Dominique De Clerck, Ruben Savat, Wouter Vanacker, Jelle Hanseeuw, Lukas Coens, Pieter Devriese, Bert Vanhulsen, Tristan Vanhulsen en Jeroen Dhaens.

Gerichte acties

Het grootste doel is geld inzamelen voor Stichting Pelicano. “Hoewel de charity ride en de crowdfunding nog niet begonnen zijn, staat de teller dankzij enkele bedrijvensponsors en talloze inschrijvingen voor de eerste Ride To Unite-quiz vandaag al op enkele duizenden euro’s”, geeft Leendert Van Hulle mee. “De komende maanden staat de crowdfundingcampagne gepland en een aantal gerichte acties zoals de quiz op 25 maart en de weken erna een take-away en een social ride. Wie wil steunen, sponsoren of supporteren, nodigen we uit om onze sociale media in het oog te houden.”

Wie niet kan wachten, kan al een fiscaal aftrekbare donatie doen op rekeningnummer BE51 0689 4267 8662 met vermelding Ride To Unite 2023.