West-Vlamingen lopen warm voor Warmste Week met nu al meer dan 2.000 acties: “We verkopen ‘e vlamme vo me vlamme’-badges”

Binnen enkele weken is het zover en strijkt De Warmste Week opnieuw neer in Brugge om dit jaar samen te vlammen tegen eenzaamheid. Dat het een zeer warme editie zal worden, staat nu al vast. Duizenden mensen registreerden intussen een inzamelactie. West-Vlaanderen steekt er met meer dan 2.000 acties met kop en schouders bovenuit als de Warmste Provincie.

Dit jaar wordt Brugge opnieuw de Warmste Stad van Vlaanderen, want Studio Brussel, MNM, VRT1 en Ketnet zakken voor De Warmste Week af naar hartje West-Vlaanderen. Bekende gezichten van de radiozenders zullen van 18 tot 24 december een hele week lang live radio maken. Zo zamelen ze samen met duizenden luisteraars geld in voor het goede doel. ‘t Zand in Brugge kreeg vorig jaar maar liefst 140.000 bezoekers over de kasseien, die kwamen vertellen over hun actie of genieten van een van de vele concerten.

Tegen eenzaamheid

In 2023 bracht De Warmste Week maar liefst 8.790.633 euro op. Dat budget werd verdeeld over 287 projecten rond het thema ‘Opgroeien zonder zorgen’. Dit jaar vlamt de Warmste Week tegen eenzaamheid. “De helft van de Vlamingen voelt zich soms eenzaam. Iedereen heeft zich al eens eenzaam gevoeld door het gebrek aan een sociaal vangnet, door problemen op school, het werk of tijdens de vrije tijd. Mentale kwetsbaarheid, een beperking of ziekte, rouwproces of zelfs afkomst en gender kan ervoor zorgen dat je je soms alleen voelt”, klinkt het bij VRT. (Lees verder onder de foto)

De opbrengst van de Warmste Week gaat naar het DWW-fonds. Het fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt volgend jaar 276 projecten, die zich inzetten tegen eenzaamheid. Daaronder bevinden zich ook 58 West-Vlaamse projecten, zoals Kraamkriebels, het Ventiel, De Lovie, vzw Villa Rozerood, vzw Warrior against cancer en ga zo maar verder. “In deze maatschappij is individualiteit steeds belangrijker en sociale media vervangen fysiek menselijk contact steeds vaker. Dat zorgt ervoor dat het probleem van eenzaamheid onrustwekkend groot is. De gevolgen voor wie zich niet begrepen, gezien of aanvaard voelt, kunnen zwaar zijn. Daarom bundelen we onze krachten en willen we hier samen tegen vlammen. We willen het taboe breken en projecten steunen, die mensen weer in hun krachten zetten. Zodat iedereen zich begrepen, aanvaard én vooral verbonden voelt in onze samenleving.”

Originele acties

De vraag is nu, hoe kan jij mee vlammen tegen eenzaamheid? Je kan De Warmste Week steunen door de officiële pinnetjes, sleutelhangers of mutsen aan te schaffen. De pinnetjes en sleutelhangers zijn online al volledig uitverkocht en enkel nog verkrijgbaar bij een KBC-bankkantoor of -verzekeringsagentschap, de hoofdpartner. Je kan natuurlijk vrij een gift doen via hun dewarmsteweek.be. Tijdens De Warmste Week zelf kan je altijd voor een bedrag een liedje aanvragen.

4Het grootste deel van de opbrengst komt van de talloze acties georganiseerd door alle Vlamingen. Vorig jaar werden er maar liefst 4.639 acties georganiseerd. Dit jaar staat de teller nog voor de start van het evenement al op meer dan 2.000 inzamelacties in West-Vlaanderen, het hoogste aantal in Vlaanderen. “Het is mooi om te zien hoe jullie provincie al volop aan het vlammen en opwarmen is”, klinkt het bij de VRT.

Sommige acties zijn er al heel vroeg bij. Zo organiseerde het bedrijf Metagenics uit Oostende in mei al een verkoop van hun zelfgebrouwen Warmste Bier. Ashley en Kelly Castelein organiseerden van juni tot oktober workshops macrameeën in Bredene, Oostende en Brugge om mensen bij elkaar te krijgen en tegelijk een centje in te zamelen voor het goede doel. Moeder en dochter konden met hun verkoop eind oktober afkloppen op een mooi bedrag van 2.600 euro. (Lees verder onder de afbeelding)

Ingeborg Sergeant uit Brugge is ambassadeur van de Damart actie voor de Warmste Week. © Damart – Joachim Blomme

Maar de meeste acties lopen nu net volop, zoals die van kledingmerk Damart. “We willen samen met onze ambassadrice Ingeborg Sergeant warmte verspreiden en hoe kan dit beter dan door de langste sjaal van België te maken? Tot 14 december kunnen mensen een zelfgebreide sjaal binnenbrengen in de Damartwinkel in hun buurt. Die hangen we dan allemaal aan elkaar om zo één groot exemplaar te maken. Per gedoneerde sjaal doneren wij twee euro aan De Warmste Week”, legt Filiep Blontrock van Damart uit.

Naast de traditionele kerstmarkten, quizzen, concerten, sportmarathons en soepverkopen duiken er allerlei originele acties op. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een inzamelactie voor. Zo organiseert vzw West-Vlaamse Snorrenclub een verkiezing voor ‘De Warmste Snor’. Om een stem te kunnen uitbrengen op een van de 25 kandidaten moet je vijf euro doneren ten voordele van De Warmste Week. Ondertussen werden er al meer dan 700 stemmen uitgebracht, waardoor het voorlopige bedrag al op 3.500 euro staat.

E vlamme vo me vlamme

Ook de actie van KSA Ten Rode uit Oostkamp springt in het oog. De leidersploeg stak de hoofden samen en kwam met een nieuw ontwerp op de proppen voor een warme badge, die ze verkopen voor vier euro. “Het is al enkele jaren een traditie om een badge te ontwerpen met onze KSA. Vorig jaar hadden we ook een uniek exemplaar dat verwees naar de Warme Momenten, die je beleeft op kamp. Toen konden we 9.500 euro binnenhalen. Enkele van onze leiders hebben dit jaar een badge ontworpen geïnspireerd op de West-Vlaamse serie Nonkels.”

“We zijn verder gegaan op de bekende quote ‘e blomme vo me blomme’ en hebben die herwerkt naar ‘e vlamme vo me vlamme’ met de afbeelding erbij van twee lucifers die elkaar warmte geven en zo samen een vlam vormen, die de eenzaamheid doorbreekt. De verkoop verloopt vlot en we hopen dit jaar de 10.000 euro te overschrijden. We zullen samen het bedrag afgeven, want we vinden het belangrijk dat we als jeugd ook ons steentje bijdragen”, zegt leidster Hanne Vandewoestyne.

Ook VRT zelf organiseert allerlei acties, zoals De Warmste Boiler op zaterdag 21 december in Kortrijk XPO. Daar slaan 11 topdeejays de handen in mekaar om een heet feestje te organiseren. Alle winst gaat rechtstreeks naar de grote pot van De Warmste Week. Maar het kan ook net rustig aan gaan. Zo kan je bijvoorbeeld meedoen aan de ‘Warmste Koekenbak’. Met dat initiatief roept Ketnet op om geld in te zamelen door zelfgebakken koekjes of snoepjes te verkopen.

Jouw eigen actie en winst registeren kan nog tot 24 december, de laatste dag van De Warmste Week. Die avond wordt het totaalbedrag van de inzamelactie bekendgemaakt.

Zak vanaf woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december af naar ‘t Zand in Brugge om live De Warmste Week mee te volgen.