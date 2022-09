Wereldrecord padel in TC Duinbergen was goed voor 11.308 euro

In het weekend van 20 en 21 augustus slaagden vier spelers van TC Duinbergen met 30 uur en 38 minuten in een nieuw wereldrecord marathon padelspelen.

“Het is nog wachten op de officiële goedkeuring van World Record, maar daar hebben we alle vertrouwen in”, klinkt het. Het event zelf bracht maar liefst 11.308 euro op ten voordele van het lokale goede doel: Het Baken, Het Boothuis en Het Vlot. “Zij gaan met deze centen investeren in een nieuwe snoezelruimte voor de kinderen en creëren een nieuwe onthaalhoek voor de volwassenen.”

Wim Heyvaert, Mathieu Loosvelt, Noah Moerkerken en André Rufino hebben zichzelf bij het behalen van het wereldrecord meer dan overtroffen. “Om dit event te organiseren konden we op ongelooflijk veel hulp en steun rekenen van heel veel TCD leden. Het liep allemaal zoals gehoopt. We bedanken alle mensen die meegeholpen hebben: het bestuur, alle getuigen en timekeepers die als onafhankelijke persoon alles perfect controleerden, de scheidsrechters die drie uur lang geconcentreerd het scorebord bijhielden en de spelers aanstuurden.”

Verder is er ook een woord van dank van het viertal voor het medisch team. “Zonder hen hadden we het zeker niet gehaald. De super crew Els Van Poelvoorde, Martine Heuzel en Isabelle Van Eeghem losten elk klein en groot probleempje op in samenwerking met een fantastisch logistiek team. Een dikke merci ook aan Thomas Coolen, zonder zijn humor, commentaar waren we zeker in slaap gevallen. Ook bedankt aan Astrid Coppens om als meter het hele event er te zijn en ons te steunen. De ondersteuning van de gemeente zorgde ervoor dat we alle logistieke materiaal hadden die we nodig hadden. We hadden ook heel veel sponsors die in deze wereldpoging geloofden”, besluit het viertal. (ACR)