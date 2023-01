Onder Vuur Escape Room houdt halt in Hooglede: “We zouden iets unieks doen”

Binnenkort kan je in Hooglede zelf in de voetsporen van brandweerkapitein Orlando Foncke stappen met de mobiele Onder Vuur escape room. Doorheen twee – afzonderlijk of gezamenlijk te spelen – kamers beleef je zelf het verhaal van het brandweerkorps van post Oosteroever uit de serie Onder Vuur.

“Het idee om mobiele escape rooms te ontwikkelen is gegroeid uit het eindwerk van Marieke, medeoprichter van Krono, die helaas niet is doorgegaan”, opent de 27-jarige Ilse Bohé, die ook medeoprichter is van Krono.

“In dat eindwerk moest ze een escape room ontwikkelen in een huis. Helaas werd het pand toch niet ter beschikking gesteld en moest ze een ander onderwerp voor haar eindwerk zoeken. Het idee van een escape room bleef echter in haar hoofd zitten. Samen gingen we dan de uitdaging aan. We wilden iets unieks doen en kwamen zo bij het idee om de escape room mobiel te maken. Voor we het wisten hadden we een oplegger gekocht.”

“De firma is gestart in 2017 als bijberoep. We zorgen voor de ontwikkeling en uitbating van mobiele escape rooms en creatieve games. In tegenstelling tot andere escape rooms zijn onze escape rooms mobiel. Wij kunnen dus naar de klant toe gaan, ideaal voor teambuildings en familiefeesten”, zegt Ilse.

“Het productiehuis Geronimo kwam naar ons met de vraag om een partnership aan te gaan en de Onder Vuur escape room te ontwikkelen. We hebben deze uitdaging met beide handen gegrepen. De ontwikkeling hebben we volledig zelf uitgevoerd. Van concept tot aflevering en uitbating. Muren bouwen, elektriciteit leggen en games programmeren hebben we allemaal zelf gedaan.”

“Onder Vuur is een spannende dramareeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne in Oostende. De cast bestaat uit onder andere Louis Talpe, Lynn Van Royen, Sam Louwyck, Dirk Van Dijck en Ann Tuts.”

Ideale gezinsactiviteit

“Binnenkort houden wij met onze Onder Vuur escape room – ontwikkeld in samenwerking met Geronimo, Eén en Proximus – halt in Hooglede”, gaat de escape room ontwikkelaar en uitbater verder. “De escape rooms zijn gemiddeld van moeilijkheidsgraad. Het is een ideale activiteit om als gezin te doen, volwassenen in samenwerking met kinderen. Kinderen vanaf 14 jaar kunnen zelfstandig spelen.”

“Elke kamer heeft een eigen verhaal. Het ene spel neemt je mee in een huis in lichterlaaie, terwijl het tweede spel je een deel laat worden van de brandweerwagen en het commandocentrum van waaruit je de brand zal moeten helpen blussen.” De mobiele escape rooms trekken rond en van 20 januari tot 20 februari houden de escape rooms halt op het Quirinusplein in Hooglede.

(Robin Verleden)