Naast Plopsaland en Bellewaerde verhoogt ook Sea Life Blankenberge ticketprijzen

Alles wordt duurder, en straks dus ook een bezoek aan de West-Vlaamse pretparken.

Eerder raakte al bekend dat Plopsaland in De Panne in alle stilte de prijzen heeft opgeslagen. Ook Bellewaerde verhoogt zijn prijzen: de ticketprijs voor een dagje amusement nabij Ieper stijgt van 36 euro naar 40 euro.

Sea Life Blankenberge kondigt intussen ook een prijsverhoging aan. “Bij ons komt er 2 euro bij. Kinderen onder 3 jaar hebben nog altijd gratis toegang. Hou er wel rekening mee dat we 1 miljoen euro investeringen gedaan hebben vorig jaar. Dat zijn we ook dit jaar van plan. In totaal plannen we dus 2 miljoen euro aan investeringen, naast stijgende personeels- en energiekosten”, klinkt het bij het park.

Een ‘STER ticket online’ kost je momenteel 22 euro per persoon. Voor een ‘Anytime Ticket online’ betaal je op dit moment 30 euro.