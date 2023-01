Bellewaerde verhoogt prijs van 36 naar 40 euro: “Geen indexering, maar omwille van de vele vernieuwingen”

De ticketprijs voor een dagje Bellewaerde stijgt van 36 euro naar 40 euro. Ook de prijzen voor abonnementen en Bellewaerde Aquapark stijgen met ongeveer 10 procent. “We komen in 2023 met zes nieuwigheden, waaronder twee nieuwe attracties. Mochten we deze investeringen niet gedaan hebben, dan zouden de prijzen wellicht gelijk gebleven zijn”, zegt woordvoerder Filip Vandorpe.

Nadat eerder al Plopsaland in De Panne aankondigde dat het de toegangsprijzen verhoogt, zegt ook Bellewaerde dat ze de prijzen zal verhogen. “Bij ons heeft het minder te maken met indexeringen, maar eerder omdat we met zes nieuwigheden komen in 2023, waaronder twee nieuwe attracties”, zegt woordvoerder Filip Vandorpe. “De dierenzones van de giraffen en de zebra’s worden volledig vernieuwd, evenals de verblijven van de leeuwen en de tijgers. We hebben ook een vernieuwd restaurant, extra kinderspeelzone… We zitten dus met veel vernieuwingen. Mochten we nu het park openen, dan denk ik dat je het niet meer herkent. Dat gaat ook gepaard met extra capaciteit die we kunnen creëren in het park. Nu is het moment om die prijsverhoging te doen, omdat we de komende twee jaar zwaar investeren. Mochten we deze investeringen niet gedaan hebben, dan zouden we wellicht ook de prijzen niet verhoogd hebben.”

Abonnementen

De abonnementen gaan ook iets omhoog. “Met de combi pretpark en aquapark zitten we aan een prijs van 120 euro. Ik denk dat dat nog steeds heel goed meevalt als je weet dat de dagprijs 40 euro bedraagt. Na drie bezoeken heb je dat al teruggewonnen. Het abonnement voor alleen het pretpark komt op 92 euro, voor alleen Aquapark wordt het 62 euro. De dagprijs voor Bellewaerde Aquapark stijgt met 1 euro voor volwassenen. Voor kinderen onder 12 jaar blijft het gelijk”, besluit Filip Vandorpe.