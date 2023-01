Plopsaland slaat prijzen op, van inkom tot parking en eten: “We kunnen niet anders”

Een bezoekje komend jaar aan Plopsaland De Panne wordt een pak duurder.

Alles wordt duurder, en straks dus ook een bezoek aan pretpark Plopsaland in De Panne. In alle stilte heeft het park de prijzen opgeslagen. Voortaan betaal je 48,5 euro voor een toegangsticket. Een weloverwogen beslissing, klinkt het bij commercieel directeur Sebastien Mommerency. “Ik hoef niet uit te leggen dat alles duurder is geworden het afgelopen jaar. We voelen het op elk gebied: stijgende energiekosten, verhoogde loonkosten door de index… zelfs ons toiletpapier is het afgelopen jaar drie keer duurder geworden. We zijn genoodzaakt om de prijzen in het park ook te verhogen, want daar gaan we mee met de prijzen van de leveranciers. En die prijzen zijn uiteraard ook gestegen door de inflatie.”

Enige prijsstijging?

Naast het klassieke toegangsticket, wordt ook de parking duurder. “De prijs stijgt van 12,5 euro naar 15 euro. We gaan er van uit dat veel mensen ook de trein en tram kunnen nemen, die halt houden aan het park.” Ook de prijs voor een abonnement stijgt. “Die prijs stond al een hele tijd onder druk. Die hebben we nu opgeslagen van 99 euro naar 110 euro. Voor alle duidelijkheid: wat we doorrekenen is een noodzaak. Niet om extra centjes te verdienen. We kunnen simpelweg niet anders.”

Of het de enige prijsstijging is dit jaar, valt niet met zekerheid te zeggen. “Jammer genoeg niet, nee. Vorig jaar hebben we ook verschillende prijsstijgingen doorgemaakt. Als alles 10 procent duurder wordt tegen de zomer, moeten we misschien alles herbekijken. Maar daar zijn we voor alle duidelijkheid geen voorstander van. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en een onvergetelijke dag bezorgen. Daarom doen we ook regelmatig voordeelacties. Voor wie het financieel echt moeilijk heeft, is er ook nog altijd het project ‘Iedereen verdient vakantie’ van de Vlaamse Overheid, waar we aan meewerken.”