Jonas Deforche opent virtueel racecentrum in Het Pand 2.0 in Waregem: “We willen het grootste simcenter van Europa worden”

Volgende week vindt de grote en feestelijke opening van Het Pand 2.0 in Waregem plaats. Een van de nieuwe namen in het winkelcomplex is Viraco, het eerste simulatiecenter in de regio. De recreatieve zaak bevindt zich op de hoek met het Regenboogpark, tegenover cultuurcentrum De Schakel. “Zowel individueel als in groep kan men hier terecht voor uren professioneel raceplezier.”

Voor hobby’s heeft Jonas Deforche (35) de laatste jaren geen tijd meer. Sinds 2017 begon hij met onderzoek naar en ontwikkeling van racesimulatoren. Nu houdt hij zich als CEO van Viraco bijna dagelijks bezig met het ontwerpen en testen van zijn eigen creaties.

Zijn simulatoren zijn al twee jaar op de internationale markt en volgende week opent hij het eerste racecentrum in Het Pand. Individuen, groepen en bedrijven kunnen er zich uitleven en het opnemen tegen elkaar in een spannende race die bijna als echt aanvoelt.

Naast de simulatoren is er een lounge met bar, waar men tijdens het wachten, of wanneer de kinderen hun eerste rijlessen volgen, een drankje kan nuttigen.

Hoe kwam die passie voor autosport tot stand?

“Al heel mijn leven ben ik een grote fan van Formule 1 en van rally’s. In mijn tienerjaren werd het echt een grote hobby, ik denk dat ik elk jaar alle wedstrijden van het Formule 1-seizoen heb bekeken. Vroeger ging ik zelfs vaak naar het circuit van Spa-Francorchamps, maar tijdens de coronajaren lukte dat niet meer en nu heb ik het heel druk. Maar het blijft een enorme passie. In Viraco heb ik de liefde voor de autosport samengebracht met mijn interesse in computers en technologie, het beste van twee werelden.”

Wat houdt een simcenter als Viraco juist in?

“Iedereen kan hier virtueel komen racen. We plaatsen een chassis met pedalen en stoelen zoals in een sportwagen op een platform, ervoor staat een scherm waarop men z’n eigen wedstrijd kan volgen. Je kan dus net als in een speelcentrum virtueel met de wagen rijden, maar hier creëren we een ongelooflijke en bijna realistische ervaring.”

“Het gaat namelijk niet om statische maar om motion simulatoren. De voorbije jaren heb ik eigen modellen ontwikkeld en op de markt gebracht en die plaats ik ook in de zaak in Het Pand. Er staan tien simulatoren met vier actuatoren op, om een beweegbaar platform te creëren zodat de ‘auto’ waarin je plaatsneemt echt beweegt.”

“Ik hoop een grote internationale speler te worden in het ontwerpen en verkopen van racesimulatoren”

“Iedere beweging die je maakt tijdens het racen, zal je ook voelen. Bovendien heb ik ook twee speciale simulatoren met maar liefst zeven actuatoren. Die zijn nog performanter en voelen nog realistischer aan. Daarmee kan de bestuurder van links naar rechts en van voor naar achter geschoven worden. Zo worden bepaalde G-krachten nog meer en beter verdeeld.”

Hoe groot is de wereld van het virtueel racen?

“Er bestaan heel wat simracers. Flemish Simsports is een bekend team in het wereldje, en daar is Viraco hoofdsponsor van. Heel wat piloten oefenen virtueel, zo kunnen ze veel technieken aanleren zonder af en toe een auto in de prak te rijden.” (lacht)

“Zelf race ik zelden, ik doe het enkel voor de afstelling van mijn toestellen en om nieuwe functies uit te testen. Het merendeel van mijn tijd kruipt in het verder ontwikkelen en finetunen van mijn simulatiesystemen en racemodellen.”

De voorbije jaren heb je vooral toestellen verkocht, gebeurt dat ook in Het Pand?

“De zaak geldt als simulatiecenter en showroom. Mensen kunnen hier vooral komen racen, maar als ze geïnteresseerd geraken in een model, dan kunnen ze op maat een toestel bestellen. Zo kunnen ze de kleur kiezen en heel wat extra opties zoals grotere schermen en andere audiovisuele snufjes. Wij leveren maatwerk en bouwen wat de klant wil.”

Wat wil je bereiken met Viraco?

“Ik hoop een grote internationale speler te worden in het ontwerpen en verkopen van racesimulatoren. Hier in Waregem wil ik het simcenter uitbouwen tot het grootste van Europa, op vlak van motionsimulatoren weliswaar. Momenteel telt de grootste er 15, ik wil binnen een jaar uitbreiden tot 26.”

“Het moet hier vooral goed draaien en een leuk belevingscentrum worden voor de bezoekers. Daarom houd ik het betaalbaar. Voor 35 euro per halfuur kan men hier racen, bij langere tijden zakt de prijs. Bovendien kan men hier iets drinken als men wacht. Net zoals bij de Formule 1 zullen de aanwezigen de wedstrijden live kunnen volgen op een groot scherm, daar stream ik live de beelden op.”

Gebruik je officiële wedstrijdparcours?

“Inderdaad, een externe firma heeft die trajecten gedetailleerd nagemaakt. Een put op het parcours in Spa zal je hier ook voelen, als je erover rijdt. Dat maakt het zo leuk, men kan hier echte wedstrijden racen. Bovendien zit men afgescheiden, iedere groep of individu racet apart. Zo lopen er geen sessies door elkaar zoals soms het geval is bij het karten bijvoorbeeld. Via een micro en koptelefoons kunnen vrienden ook tegen elkaar praten.”

Wat zijn de openingsuren?

“Op maandag sluiten we, tenzij een grote groep reserveert. We openen telkens vanaf 14 uur, op dinsdag en woensdag sluit het center om 22 uur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag blijven we zelfs open tot 2 uur ’s nachts en in het weekend opent de zaak om 10 uur.”