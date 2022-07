Het Pand 2.0 herbergt naast 31 nieuwe of vernieuwde handelszaken ook stadhuis, postkantoor en zes kantoren

Na een grondige vernieuwbouw is Winkelcentrum Het Pand in Waregem volledig klaar om iedereen met open armen te ontvangen. Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus is het dan ook the place to be. Het stadsbestuur investeerde fors in Het Pand 2.0.

De doelstelling is alvast geslaagd: het absolute centrum van Waregem omtoveren tot een plaats waar het nog leuker wandelen, shoppen, terrasjes doen of gewoon ‘hangen’ is. Het is een aangename, open plek waar van alles te beleven valt en waar je je onmiddellijk helemaal thuis voelt.

31 nieuwe handelszaken

Het bijzonder aantrekkelijke winkelcentrum opent in volle glorie de deuren met maar liefst 31 nieuwe of vernieuwde handelszaken, zes kantoren, het stadhuis en het postkantoor. Het resultaat moet alvast door iedereen gezien worden en vraagt meteen om een eerste winkelbezoek.

Van 19 tot 21 augustus kan iedereen het vernieuwde Pand ontdekken. Internationaal straattheater zorgt voor een prachtig totaalspektakel en de allerkleinsten kunnen springkastelen veroveren, een 3D-hinkelspel ontdekken of zich een leuke snoet laten zetten.

© stad Waregem

Ook de stadswinkel verdient een bezoekje en nieuwsgierigen kunnen alvast gaan neuzen in de Schakelbox die in aanbouw is.

Ludieke acties zorgen ervoor dat je geweldig in de prijzen kunt vallen. Na het shoppen kan iedereen mee dansen op een groot volksfeest.