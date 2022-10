Kimberly van Café De Sportman in Meulebeke opent al om 5 uur (!) ‘s morgens de deuren

Drie jaar stond café De Sportman in de Gentstraat opgesloten tot vorig jaar in september Kimberly Gotelaere er haar schouders onder zette. Op een uurtje meer of minder kijkt ze niet. Zo opent ze enkele dagen per week haar café al om 5 uur. “Ik ben dan toch al wakker”, klinkt de uitleg.

Kimberly Gotelaere (40) groeide op in Tielt. Ze is de mama van Jo (20) en Beau (11). Haar oudste zoon woont bij zijn papa, met Beau huist Kimberly bij het café in de Gentstraat. “Ik werkte bij het kippenbedrijf van Bert Maes in Meulebeke tot ik hier de kans kreeg om het café over te nemen. Het is eigendom van de brouwerij De Brabandere. Het was wel bewoond, maar werd al drie jaar niet meer uitgebaat. Maar het werd wel ooit 38 jaar gerund door Pierre Buysse en zijn echtgenote. Het café bestaat al heel lang, ook onder andere benamingen.”

“De Meulebeekse cafébazen komen onderling goed overeen”

Kimberly startte in september 2021, terwijl corona nog sporen had nagelaten in het horecaleven. “Ik had al een overeenkomst bereikt, er was geen terugkeren meer aan”, klinkt het nuchter bij Kimberly. “In de eerste maanden was ik nog geconfronteerd met een vast sluitingsuur, dat viel gelukkig daarna weg. Eigenlijk was het de bedoeling om het café in bijberoep open te houden, maar dan moet je een job vinden die daar wat bij past. In feite ben ik nog altijd op zoek. Een job waar ik een dag of drie tot vier kan werken van 5 uur tot ’s middags. Dan kan ik daarna het café open houden.”

Vroege klanten

Het mag duidelijk zijn dat Kimberly niet op een werkuurtje meer of minder kijkt. “Sinds enkele maanden hou ik nu ook op dinsdag, donderdag en vrijdag open van 5 uur ’s ochtends doorlopend tot sluitingstijd.” We checken nog eens dubbel of we het goed gehoord hebben. “Jawel, om 5 uur gaan op die dagen de deuren open. Dat doe ik voor de mensen die net een nachtshift gedraaid hebben. Het moet nog wat bekendheid krijgen natuurlijk, maar ik heb hier bijvoorbeeld telkens een vaste klant die al vroeg op post is. En het is niet dat het hier dan vol zit, maar er komt zeker volk over de vloer.”

Cafébazin Kimberly staat aan de leiding in de biljartclub in haar zaak

Op maandag en zaterdag gaat het café om 9.30 uur open, woensdag en zondag zijn de sluitingsdagen. “Mijn dochter Beau zit tijdens de week op internaat in Tielt, dus de zondag hou ik vrij voor haar. Ze is ook lid van AV Molenland in Tielt en doet het daar goed op de loopnummers”, wijst Kimberly naar een ingekaderd sporttruitje aan de muur. “En straks beginnen de veldcrossen weer, dan kunnen we gaan kijken.”

Kimberly heeft met Didier Mestdagh een vriend, maar het café runt ze in haar eentje. “Didier moet ook al uren genoeg kloppen, hij is vrachtwagenchauffeur. Maar ik kan wel wat werk aan. Zelfs een vol terras schrikt me niet af. Je hebt dan uiteraard wel wat kilometers in de benen, maar zo heb ik het graag.”

Eigenhandig opgeknapt

Kimberly is duidelijk een dame die van aanpakken weet. “Ik heb quasi in mijn eentje het café ook wat opgeknapt, het café zelf en het sanitair van een nieuw papiertje voorzien. En de start was eigenlijk meteen goed, hoewel er dus jaren geen café meer was geweest. Maar Meulebeke is ook wel een gemeente met een rijk caféleven. En de cafébazen kunnen het goed met elkaar vinden, we zien elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s.”

Het terras lokt vaak fietsers die er halt houden. Café De Sportman is gelegen langs de Gentstraat, op de baan van Meulebeke naar Dentergem. “Er zijn hier al werken geweest in de Gentstraat en dat voelden we toch wel. En nu zijn ze hier in het centrum bezig met werken.”

Nieuw in De Sportman is de biljart die centraal in de gelagzaal staat. “Die wilde ik er per se bij. Er ontstond hier meteen ook een biljartclub, de Kimmiestoters. Genoemd naar mij dus. Het eerste jaar hadden we 14 leden, nu al 20. Het is dus groeiende. En sinds dit jaar doe ik ook mee, we zijn met twee dames die deelnemen. En heb je niet gezien wie aan de leiding staat?”, wijst ze naar de rangschikking. Als we snel nog eens een kijkje gaan nemen prijkt Kimberly inderdaad op kop. “Het seizoen is nog lang, maar ik kan inderdaad wel met een biljartkeu overweg. Het gebeurt hier wel eens dat ze met vier biljarten en als het niet te druk is, doe ik mee met met mijn vaste biljartpartner. Ik moet dan tussendoor wel bestellen, maar daar houden mijn spelgenoten dan rekening mee.”

“Straks met eindejaar drie feestjes op rij: kermis, nieuwjaar en mijn verjaardag”

Andere clubs heeft De Sportman nog niet, maar er wordt er uiteraard ook vaak sport gekeken. “Van de wedstrijden van de Rode Duivels over de koers tot darts. Er hangt hier nu ook een dartsbord. Niet dat we ambitie hebben om een club te starten, er zijn er hier al enkele in andere cafés in het dorp. Maar wie zin heeft om een pijltje te gooien, kan dat.”

Wat verder in het café staat een jukebox. “Mensen kunnen hun eigen plaatjes kiezen tegen betaling, maar als ik voel dat de ambiance er inzit dan schenk ik wat gratis liedjes weg en dan slaat men hier al snel aan het dansen.”

Trakteren vermindert

Zo was er vorig weekend ook een verjaardagsfeest met een optreden. Zelf nodigde Kimberly, die vroeger nog wat ervaring opdeed in Aviflora en Den Toerist, zanger Greg en Jason Bradley uit. “En dan wordt er volop meegezongen en gedanst.”

In het café komt jong en oud over de vloer, van twintigers tot mensen die al een stuk in de tachtig zijn. “Iedereen is hier welkom. Er heerst hier ook een rustige en gezellige sfeer.”

Ondertussen is ook de energiecrisis er het gespreksonderwerp nummer 1. “En je ziet het ook al aan het bestedingspatroon van de mensen. Daar waar men vroeger meteen heel de toog trakteerde, bestellen nu al vaker mensen er gewoon eentje voor zichzelf. Maar zolang ze maar blijven komen, is dat goed natuurlijk.”

Op donderdag trakteert Kimberly met een donderdagspintje. “Het tweede pintje is er eentje van het huis.”

En met de eindejaarsfeesten in het verschiet zet Kimberly zich schrap. “Op kerst- en nieuwjaarsdag ben ik open. Vorig jaar stonden ze hier al tegen de middag met hun zakdoeken te zwaaien. En op 7 januari verjaar ik. Dus drie keer feest op korte tijd.”