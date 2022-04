Vrienden van de Paulusfeesten koken spaghetti voor Oekraïne in Oudenburg

De Vrienden van de Paulusfeesten organiseerden vrijdagavond, in het lokaal van De Rode Valken Oudenburg, een spaghettiavond ten voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne. Meer dan honderd personen, jong en minder jong, schoven de benen onder tafel om het goede doel te steunen.

Annelies Verroken, dochter van bestuurslid Roos Vandevelde, woont en werkt al twee jaar in Krakau. “Sinds eind februari is zowat elke vereniging, kerk, school en hobbyclub in Krakau druk in de weer om op een of andere manier te helpen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen”, vertelt Annelies.

Opvangcentra

“Ook de school van onze kinderen Nora en Kasper,verleent haar medewerking. Veel van hun klasgenootjes komen uit Oekraïne en er zijn enkele leerkrachten met Oekraïense roots. De school is dan ook direct met allerlei acties gestart. Er werden massaal spullen en centen ingezameld, gastgezinnen gezocht en gevonden, leerkrachten vrijgesteld om in opvangcentra te gaan helpen.”

“Binnen onze eigen oudergroep werden intussen al meer dan 160 vluchtelingen opgevangen voor korte of lange termijn en er werden vier opvangcentra gekozen die financiële steun krijgen, waar telkens iemand van de school heel nauw bij de organisatie betrokken is.”

De opbrengst van de spaghettiavond van De Vrienden van de Paulusfeesten wordt omgezet in Poolse munt en gaat naar het fonds dat de school heeft opgezet om een van onze vier projecten te financieren. Er werden al douches en een boiler in een opvangcentrum geplaatst.

Zomerschool

“Er werden ook al schommels geïnstalleerd op een andere plek en we hopen een zomerschool met Oekraïnebegeleiders op te zetten tijdens de zomervakantie. Het zijn allemaal concrete initiatieven die het leven van veel mensen, zeker de Oekraïense vluchtelingen, elke dag een beetje beter kunnen maken.”

(FRO)