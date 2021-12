Vlindertuinen voor stilgeboren kinderen ingetogen in gebruik genomen: “Plek van troost voor de ouders”

Aan de vooravond van wereldlichtjesdag nam het gemeentebestuur de nieuwe vlindertuin op de begraafplaats van Wevelgem in gebruik. Met een sfeervolle ceremonie krijgen ouders van een stilgeboren kindje daar hun plek voor troost en herinnering.

Het verhaal begint als Kevin Defieuw en Lobke Maes zich deur aan deur gaan voorstellen voor de vorige verkiezingen. Bij Nele Landuyt worden ze binnen uitgenodigd, zij heeft een vraag. Nele en haar man zijn een kindje te vroeg verloren en de vraag luidt of het niet mogelijk is om die pijnlijke ervaring letterlijk en figuurlijk een plaats te geven. Tot dan toe was er wel een foetusweide op de begraafplaatsen om te vroeg geboren kinderen te herdenken, maar dat was nog anoniem. Kunstenaar Maarten Schaubroeck bedacht een rots als drager voor vlinders.

Symboliek

“De rots staat symbool voor het onvergankelijke van de eerste herinneringen. Ze is gemaakt in cortenstaal, dat is een materiaal dat verandert. Afhankelijk van de plaats en de hoeveelheid zon en regen roest het staal, tot het een diepe donkerbruine kleur krijgt. Ook herinneringen veranderen. De vlinders zijn symbool voor het ongrijpbare, het kortstondige. Ze zijn kleurrijk, bewegen, fonkelen. Dit was zeker geen makkelijke opdracht”, besluit de kunstenaar, en hoopt dat het kunstwerk troost kan bieden voor wie deze onwezenlijke ervaring moet doorstaan. Nele neemt het woord. Zij is doorheen het proces betrokken geweest en waardeert het initiatief ten zeerste. Met een pakkende tekst geeft Nele aan hoe pijnlijk het is om zo vroeg een kindje te verliezen. De foto’s van Boven de Wolken zijn een dankbare troost. Ook een tekst van Hanne Degrande wordt voorgelezen. De jonge Lucas Desmet brengt warme muzikale sfeer met zijn saxofoon. De kaarsjes zorgen voor een warm licht waarin de vlinders tot leven komen.

Nood

“Het kostte wat tijd om op de drie begraafplaatsen de juiste plaats te vinden en te bestemmen”, verduidelijkt schepen Kevin Defieuw. De serene sfeer bij de voorbereiding blijft hem bij en hij is tevreden dat de vlindertuinen op drie begraafplaatsen tegelijk aangelegd zijn. “Dit is gratis voor inwoners van Wevelgem, maar we krijgen ook al vragen uit Oostende of Brugge. Er is dus duidelijk nood aan. Het was niet zo evident, want wat je doet, moet voldoende kwaliteit uitstralen. Met de aanleg van deze vlindertuin en de kunstwerken, hopen we de ouders een plek van troost te kunnen bieden.” (HV)