Vermiste Klaas Labeeuw is gezond en wel terecht

Klaas Labeeuw, die sinds maandagavond 28 maart vermist was, is in goeie gezondheid teruggevonden. Dat meldt de federale politie.

Klaas Labeeuw, die van Ingelmunster afkomstig is, verblijft in de instelling De Stroom aan het Fratersplein in Gent en verliet die plek op maandag 28 maart omstreeks 19.15 uur. Hij werd dinsdag 29 maart om 6 uur ‘s ochtends nog aan het station Gent Sint-Pieters gezien.

Hij kocht er een treinticket richting Antwerpen, maar daar stopte ook het spoor.

Woensdagochtend is Klaas Labeeuw in goeie gezondheid teruggevonden. Dat meldt de federale politie.

Verdere details worden niet gegeven.