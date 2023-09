Mathieu Verbrugghe traint G-sporters van VV Tielt: “Spelers verlangen hele week naar de training”

Op vrijdagavond kan je op een van de sportvelden van Tielt de G-sporters van voetbalclub VV Tielt aan het werk zien. Eén van de trainers is Mathieu Verbrugghe, die met veel toewijding de groep op eigen tempo vooruit brengt. “We hopen binnenkort eens een wedstrijdje te kunnen spelen.”

Drie jaar geleden stampte VV Tielt een G-voetbalploeg uit de grond. Hun zoektocht naar een trainer bracht hen bij Mathieu Verbrugghe uit Kanegem, zelf voetballer en beroepsmatig gespecialiseerd in G-sport.

Hoe lang speel je zelf al voetbal?

“Dat moet nu ongeveer 30 jaar zijn. Als kleuter ben ik gestart in de voetbalploeg van Oostrozebeke. Ik heb dat even gecombineerd met motorcross, ik kom immers uit een echte motorcrossfamilie. Na een tijdje moest ik een keuze maken en ging ik verder met voetbal. Intussen heb ik de liefde voor motorcross weer opgepikt, zo probeer ik de familietraditie toch wat in ere te houden. Mijn zus speelt trouwens ook voetbal, in het elftal van de damesvoetbalploeg van Oostrozebeke. Momenteel sta ik op het veld bij Dosko Kanegem.”

Hoe lang werk je nu als trainer?

“Dit is mijn derde seizoen. De G-voetbalploeg is ook de eerste ploeg waarvoor ik trainer ben. Vanuit mijn job begeleid ik sportclubs die starten met een G-werking. VV Tielt klopte zo bij ons aan, want Tielt was toch wel een blinde vlek op de kaart van de G-clubs. Turnkring Atlas is toen trouwens ook gestart met een G-werking, voor kinderen onder de 12 jaar. We zitten regelmatig samen om gezamenlijk promo te voeren, of kinderen naar elkaar door te sturen. Maar VV Tielt vond dus niet meteen een trainer.”

“Zo ben ik dan zelf het engagement aangegaan om me ook in mijn vrije tijd voor het G-voetbal in te zetten. We zijn met twee trainers. Silke Louage werkt in het maatwerkbedrijf De Waak en heeft zo veel connectie met de doelgroep. Met mijn voetbalachtergrond zijn we zeker compatibel. We hebben daar ook allebei een extra cursus voor gevolgd.”

Vind je het zelf leuk om trainer te zijn?

“Ja, hoewel ik me nooit voorgenomen had om trainer te worden en er gewoon ben ingerold. Maar het geeft veel voldoening en er is een momentje van ontspanning. Bovendien is het een leuke aanvulling op mijn job, ik sta zo eens met beide voeten in de praktijk.”

“Het is vooral een dankbaar publiek, er komt heel wat appreciatie. We merken dat onze leden echt naar de training toe leven. Ze beginnen al in de week te verlangen. Het enige wat we hebben is dat één contactmoment per week wel wat weinig is, maar het is voor velen natuurlijk ook moeilijk om er tijdens de week te geraken. Ze zitten soms ver op school of in dagbesteding.”

Voor lezers die het misschien niet zouden weten: wat is G-voetbal precies?

“De ‘G’ komt initieel van gehandicaptensport, maar die term is intussen wel achterhaald. Iedereen met een beperking, fysiek of mentaal, of met een chronische aandoening is welkom bij ons. Door hun psychische kwetsbaarheid of beperking hebben onze leden een andere manier van aanpak nodig. Het duurt soms langer voor ze iets beet hebben. We hebben ook spelers van 12 tot 40 jaar. Die afstand in leeftijd zorgt ervoor dat we soms wat moeten improviseren om iedereen ook op fysiek vlak mee te krijgen.”

“We passen oefeningen op individueel niveau aan op vlak van snelheid of moeilijkheid. We gaan onze leden zeker niet gaan bepamperen, ze worden wel degelijk uitgedaagd. We trainen ook hun vaardigheden, maar gaan misschien wat vaker een spelelement in hun training steken. Belangrijk is om het ludiek te houden. Op dit moment spelen we nog geen wedstrijden, maar ook daar is het een ongeschreven regel dat de ploegen elkaar in evenwicht moeten houden. Loopt een ploeg uit, gaat er een speler van het veld, bijvoorbeeld.”

“Er zijn bovendien geen klassementen in het G-voetbal, iedereen voetbalt op zijn of haar niveau. Het G-voetbal is ook gemengd, al hebben we op dit moment nog geen dames in ons ploegje.”

Willen jullie ooit wedstrijden spelen?

“Dat is toch het plan. We hebben intussen een drietal spelers bij, waar we eerst wat bleven hangen rond de vijf. Een wedstrijdje is telkens 8 tegen 8, maar we kunnen zeker nog een paar extra spelers gebruiken. Onze leden beginnen er trouwens zelf ook naar te vragen, zo’n wedstrijdje vinden ze zeker ook eens leuk. Ons doel is nu om daar naartoe te groeien.”

Hoe kunnen toekomstige G-voetballers jullie bereiken?

“Op de website van VV Tielt hebben we een eigen pagina. Er mag gemaild worden bij interesse. De training is op vrijdag van 19 tot 20.15 uur op terrein 3, naast het vroegere Tieltse zwembad. Zo kunnen we de drukte van de andere sporters wat vermijden. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Enige voorwaarde: ze moeten gemotiveerd zijn en kunnen functioneren in groep.”

Privé Mathieu Verbrugghe (34) woont met zijn vriendin en hun twee zoontjes (2 en 4) in Kanegem. Mathieu is afkomstig uit Oostrozebeke. Studies en loopbaan Mathieu studeerde sportmanagement aan het KHBO (nu Vives) in Brugge. Daarna trok hij naar UGent om er via een schakeljaar een master in de communicatiewetenschappen te behalen. Momenteel werkt hij bij Sport Vlaanderen, waar hij ‘consulent sporten zonder drempels’ is. Vrije tijd Sport is een grote passie. Mathieu speelt zelf voetbal bij Dosko Kanegem en is ook aangesloten bij een Kanegemse fietsclub.