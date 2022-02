De Vurige Supporter (5): Pol en Edwige, SK Elverdinge: “De kleuren rood en wit zitten al sinds 1959 diep in mijn hart”

Pol Wyffels (75) en Edwige Vermeulen (73) zijn grote supporters van SK Elverdinge en steken dat dan ook niet onder stoelen of banken. Ze vormen al jarenlang een koppel en missen geen enkele wedstrijd van hun favoriete ploeg. “Ons hart klopt voor de ploeg en dat zal altijd zo blijven.”

“Wij gaan naar iedere wedstrijd”, vertelt Edwige. “Natuurlijk zijn we iedere thuismatch aanwezig, maar ook op verplaatsing moedigen we Elverdinge aan. De passie voor SK Elverdinge is met de paplepel ingegeven. Zowel mijn vader, mijn broer, mijn twee zonen als mijn schoonzoon verdedigden de kleuren van SK Elverdinge. Ik steek al sinds het jaar 1959 mijn favoriete ploeg een hart onder de riem. Bij mijn man is de liefde voor Elverdinge iets later tot stand gekomen, maar ook hij is al erg lang een grote supporter van rood-wit. We zijn nu 54 jaar getrouwd en sindsdien miste hij ook bijna geen enkele partij van Elverdinge. Ons hart klopt voor de ploeg en dat zal altijd zo blijven. Als we gaan kijken, hebben we altijd onze sjaal mee. De verplaatsingen doen we met de wagen. Pol zorgt ervoor dat we overal veilig geraken.”

Moeilijk seizoen

SK Elverdinge heeft het wat lastig dit seizoen. Met een schamele 20 op 54 bengelen ze op een troosteloze tiende plaats, maar dat is voor het koppel bijzaak. “De ploeg heeft het inderdaad wat moeilijk. We hebben al betere tijden gekend, maar wij steunen de ploeg in goede en in kwade dagen. Het is een fantastische club, waar iedereen goed met elkaar kan opschieten en dat vinden wij het belangrijkste. Winnen is natuurlijk leuk, maar ook de sfeer is belangrijk. Vroeger kenden we ieder speler, maar dat is wat verminderd. Floris Syryn is een bekend gezicht. De rest kennen we niet persoonlijk, maar dat is allemaal bijzaak. Zolang ze hun best doen en zich honderd procent inzetten voor de club, zijn wij tevreden.”

We hebben al betere tijden gekend, maar supporter ben je ook in kwade dagen

Pol Wyffels en Edwige Vermeulen vind je iedere week naast de kant als Elverdinge in actie komt. “Er komen nog heel wat mensen supporteren voor onze ploeg, maar dat zijn meestal familieleden van de spelers. Wij zijn de enige die echt al lang meegaan. Freddy Louage is eveneens elke week aanwezig. Hij gaat nog niet zo lang als ons, maar hij is ook al eventjes een fervent supporter. Samen met Freddy en de andere supporters proberen we Elverdinge naar de overwinning te schreeuwen.”

Clubliefde

Voorzitter Davy Bequoye ligt in de bovenste schuif bij het sympathieke koppel uit Elverdinge. “Davy is een schitterend persoon”, weet Edwige. “Het is een uitstekende voorzitter die het hart op de juiste plaats heeft. Hij doet namelijk alles voor de club en dat zie ik graag. Clubliefde is belangrijk en dat is bij hem zeker en vast aanwezig. Ik hoop dat hij lang bij onze ploeg blijft en dat we samen nog mooie momenten mogen meemaken. Hij staat ook dicht bij de supporters en dat is mooi om te zien. Wij wonen net als Davy niet ver van het stadion. Als het mooi weer is, gaan we soms zelfs te voet.”

