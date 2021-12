150 jaar Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw (KRNSO): “Sterke band met De Zeewacht”

De Zeewacht is niet de enige in Oostende die dit jaar iets te vieren had. De vzw Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (KRNSO) werd namelijk opgericht in 1871 en vierde dus haar 150-jarig bestaan. Een verjaardag waar de club best trots op is, want er werd uitgebreid feestgevierd.

“Nee, wij zijn helaas niet de oudste vereniging van Oostende”, lacht bestuurslid Guy Vansteenkiste. “Boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan bestaat al sinds de 14de eeuw, zij gaan dus met die eer gaan lopen. Maar het moet wel gezegd worden dat die werking soms onderbroken was”, knipoogt Guy.

De vzw Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende zag het levenslicht in 1871. Toen heette de club nog Sport Nautique d’Ostende. “We zijn samen ontstaan met de RYCO”, vertelt Guy. “Maar terwijl zij zich focusten op zeilen, legden wij ons toe op roeien. Tot vandaag. Anno 2021 tellen we ongeveer honderd leden die een licentie hebben, die dus actief mogen deelnemen aan wedstrijden. Er zijn ook nog zowat 100 mensen lid die de sport niet actief beoefenen. Die zijn achter de schermen actief: in het bestuur, als sympathisant…”

Wie wil leren roeien, kan dat vanaf tien jaar. “Wie wil starten, moet het brevet van 50 meter zwemmen hebben”, gaat Guy verder. “Ons oudste lid is Edgar Luca, die deelnam aan de Olympische Spelen in 1960. Roeien doet hij niet meer, maar hij is wel nog actief binnen de club. We hebben ook een groep ‘masters’. Oud-roeiers die de wedstrijdriem aan de haak hebben gehangen, maar wel nog recreatief sporten.”

Bijzonder

Wat maakt de sport zo bijzonder? “Het is een sport waarbij je alle spieren gebruikt. Mensen denken vaak dat het vooral de armen zijn die moeten werken, maar het is niet kajakken of kano varen hé. Je gebruikt je buikspieren, rug, benen… Bovendien is het een buitensport, wat altijd leuk is. We zijn geen ploegsport maar alleen roeien hoeft niet.”

De roeiclub anno 1930. (foto KRNSO)

KRNSO is de enige roeiclub aan de kust. “Uniek, dus”, zegt Guy. “Maar nog meer bijzonder is dat we op vijf verschillende Olympische Spelen afgevaardigden hadden. Dat is uniek in het Oostendse verenigingsleven. En vandaag hebben we een tweevoudig Europees kampioen in onze rangen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Marlon Colpaert is echt de trots van de club. Momenteel is hij volop aan het trainen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”

Moeilijk

De 150ste verjaardag van KRNSO werd dit jaar uitgebreid gevierd. “Het is moeilijk geweest met corona, vooral omdat wij een vereniging zijn die het moet hebben van vrijwilligers. Maar gelukkig hebben we ook het voordeel dat we een buitensport zijn. Voor ons feest hadden we geluk, we vierden eind augustus, net toen de coronamaatregelen veel soepeler waren. We hebben er een hele feestweek van gemaakt. Zo organiseerden we als eersten het zeeroeien, met internationale deelnemers. Beach sprint rowing is de officiële naam en het wordt een nieuwe competitie op de Olympische Spelen van 2028. Dat was een hele eer. We konden ook een mooi galadiner organiseren in Fort Napoleon”, geeft Guy Vansteenkiste nog mee.

(GL)