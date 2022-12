110 jaar oude Harmonie kijkt hoopvol naar de toekomst: “Plannen voor een jeugdorkest”

De Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht bestaat 110 jaar. “Corona zorgde ervoor dat spelende leden een te lange periode niet meer konden repeteren, maar het kreeg de kwaliteit van de muziek niet klein”, zegt voorzitter Lieven Buyse. “De harmonie heeft alweer tal van plannen, ook voor de jeugd!”

Op 31 augustus 1912 kondigde Norbert Coussens de stichting van een ‘muziekmaatschappij’ aan. Pas in 1919 kreeg het de naam ‘Kunst & Eendracht’. Er volgde een lange geschiedenis met vele concerten en Ceciliafeesten. “Het is wel opmerkelijk dat de harmonie in die 110 jaar slechts drie dirigenten kende: Karel Descheemaeker, José Deryckere en huidig dirigent Joost Deryckere”, zegt voorzitter Lieven Buyse. “Het hoogtepunt was uiteraard het 100-jarig bestaan in 2012 waar we het totaalspektakel ‘Aita’ in het Doc brachten.”

“Corona had weinig invloed op het aantal spelende leden. Er zijn er zelfs nog bijgekomen. Maar toen we voor het eerst weer samen mochten repeteren, deden we dat in een grotere zaal om de nodige afstand te kunnen bewaren. Voor onze dirigent was het niet altijd gemakkelijk om met die steeds veranderende regels een degelijk programma op te bouwen. Maar onze muzikanten bleven gemotiveerd en bleven komen van zodra dat mocht. Op 22 augustus 2021 gaven we opnieuw een concertje in open lucht: ‘Songs of Hope’. Vanaf februari 2022 repeteerden we weer ‘normaal’, met het vooruitzicht op ons lenteconcert van mei. In september gaven we nog een concert in Gullegem en in november was er onze jaarlijkse opstap in Marke. De coronaperiode duurde ongetwijfeld té lang, maar sommigen zagen het ook als een periode van rust en bezinning.”

Sociale aspect

Momenteel telt de harmonie een 50-tal muzikanten. “Daarnaast zijn er nog een 15-tal spelende leden in het trommelkorps en een 15-tal niet-spelende leden en bestuursleden. Het bestuur blijft zich inzetten om de jeugd warm te maken voor muziek via ‘Muziekinitiatie for kids’. Tijdens die initiatie geeft de harmonie gratis lessen aan kinderen van het eerste en tweede leerjaar. We hebben ook plannen om binnenkort met een jeugdorkest te beginnen. Op 3 december vieren we St-Cecilia en op 5 maart van volgend jaar spelen we een matineeconcert ‘Miniaturen en Bagatellen’ in zaal De Vonke in Heule. En we kijken ook al of we in de zomer van 2023 een ‘Sing Along 2.0’ (nieuwe versie van de succesvolle Sing Along) kunnen spelen. En om onze kas te spijzen voor de dagdagelijkse werking en toekomstige projecten, organiseren we tal van activiteiten, waaronder een koekjesverkoop via Trooper, een kaarting en een etentje. En naast het muzikale, vinden we ook het sociale aspect belangrijk. Daarom hielden we een opkuis van al onze instrumenten en geven we een deel van de opbrengst weg aan het goede doel ‘Music Fund’. ”