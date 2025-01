Vanessa (44) is de Krak van Kortrijk: “Inspireren en verbinden, dat is onze missie”

Dertien jaar geleden bracht een plotse wending Vanessa Bossuyt tot het oprichten van de vzw Warriors Against Cancer. Apolline, de kinderoppas van het gezin, kreeg kanker op 17-jarige leeftijd. “Dat was een shock die mijn leven geleidelijk aan op een geheel nieuw spoor bracht. Haar droom als jong meisje was om model te worden, maar het modellenagentschap weigerde haar toen haar diagnose bekend werd. Haar droom werd mijn missie.”

Lees hier de verhalen van alle Kraks van 2024

Twee jaar lang zijn Vanessa en Apolline tussen de behandelingen door aan kunst- en modefotografie gaan doen. “Ik wou sterretjes zien in haar ogen. Haar weer mooi, vrouwelijk en aantrekkelijk laten voelen in een donkere periode. Ik heb er alles aan gedaan om haar laag zelfbeeld te versterken wanneer ze dat het meest nodig had. Door fotografie leerde ze anders kijken naar zichzelf. Ze bloeide open en inspireerde nog vele anderen.”

Wat Apolline mocht afsluiten werd voor Vanessa een nieuw begin. “Meer jongeren met kanker die een gelijkaardige wens hadden als Apolline kwamen op mijn pad. De wens om hun gehavende zelfbeeld te sterken in een heel kwetsbare periode. Tijdens de fotoshoots leerden jongeren met kanker, warriors genoemd, elkaar kennen en er ontstonden vriendschappen voor het leven. Er was een hoge nood aan contact met lotgenoten. Ze voelden zich eenzaam op hun eiland met hun zware diagnose terwijl de wereld om hen heen maar voortdeed. Al snel organiseerde ik ‘feelgood-dagen’ met een holistisch zorgaanbod waar onze warriors elkaar konden vinden en hun verhaal konden delen. Zo werd de eenzaamheid doorbroken.” Met de oprichting van het Warriorshuis in 2021 als gevolg.

Veilige plek

Het belevingshuis in Marke is ondertussen tot een vaste waarde uitgegroeid voor alle (jonge) kankerpatiënten van Vlaanderen. “Het is een veilige plek waar ze even weg kunnen uit hun zorgen en kunnen genieten van verbinding. Het is een plek waar ze gehoord en gezien worden, waar we de emotionele eenzaamheid kunnen doorbreken, waar ze weer de draad van het leven op maat kunnen oppakken. We willen onze warriors informeren, inspireren en verbinden. Alle behoeftes worden beluisterd en we zetten dan in het bijzonder in op waar iemand nood aan heeft om persoonlijke groei weer mogelijk te maken. Dit doen we aan de hand van beweging, voeding, deugddoende massages, psychotherapie, make-up, zingeving, dans-, drama- en muziektherapie in samenwerking met AZ Groeninge én fotografie”, vertelt Vanessa.

“Met al onze fotografische projecten en met onze fotokuur in het bijzonder gaan we fototherapie, therapeutische fotografie, zelfportretten en fotosessies gaan inzetten om zowel innerlijke als uiterlijke littekens bespreekbaar te maken. Fotograferen is iemand zien en waarderen voor wie hij of zij echt is. Het is een manier om iemand in je armen te sluiten en te liften. Fotografie helpt de kantelmomenten in het leven te helen, te vatten, te verwerken en er moed uit te putten.”

Privé Vanessa Bossuyt (44) bracht haar jeugd door in Kortrijk en is sinds 2006 Markenaar. Pianist en zanger Nicola Vigna is haar echtgenoot. Samen hebben ze twee dochters: Perla (16) en Elisa (14). Loopbaan In 2000 begon Vanessa als freelance make-upartiest voor commerciële en modefotografie. Van 2003 tot 2009 werkte ze voor Estée Lauder, gevolgd door 14 jaar Chanel. Nu focust ze zich meer op Warriors Against Cancer, dat al sinds 2012 bestaat. Vrije tijd Dankzij Lieven Bossuyt, actief in het belevingshuis sinds eind 2022, werkt Vanessa ook al anderhalf jaar als fotograaf mee in de studio bij Warriors Against Cancer. Daarnaast bespeelt ze ook de handpan en doet ze yoga.