Maaike (19) is de Krak van Anzegem: “Ik hoop ook dit jaar mijn tijden scherper te stellen”

Maaike Vander Cruyssen uit Vichte is de nieuwe Krak van Anzegem. De 19-jarige atlete van Atletiek Zuid West (AZW) werd Belgisch kampioene bij de beloften en Vlaams kampioene ‘alle categorieën’ op de 800 meter op de piste.

Maaike Vander Cruyssen Privé Maaike Vander Cruyssen (19) is de dochter van Koen Vander Cruyssen (48) en Ilse Dhaene (47). Ze is de zus van Heike (21). Loopbaan De lagere school volbracht Maaike in Vrije Basisschool De Wegelink. Daarna trok ze naa Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Waregem waar ze eerst moderne wetenschappen en daarna wetenschappen talen volgde. Nu studeert Maaike Kinesitherapie aan de Universiteit Gent. Vrije tijd Atletiek, voor andere hobby’s rest er geen tijd meer.

“Dit is een heel leuke verrassing”, steekt Maaike, van wal. “Ik had toch sterke tegenkandidaten tegenover mij, zoals een wereldkampioen. De titel van Krak is daarom een mooie erkenning voor een heel mooie sportief jaar dat ik achter de rug heb.”

Maaike verbeterde zowat al haar tijden. Op de 400 meter, de 600 meter, de 800 meter, de 1.000 meter en ei zo na ook de 1.500 meter. Op de 400 meter stelde ze haar chrono scherper naar 57”04 in Brussel. De 600 meter werd in Oudenaarde verbeterd naar 1’33”10. Op de 800 meter liet ze 2’06”61 noteren op de internationale Guldensporenmeeting in Kortrijk. Ook op de 1.000 meter ging ze nooit sneller dan de 2’50”24 in Ninove. Op de 1.500 meter staat haar persoonlijk record op 4’32”89.

Clubrecords

De studente kinesitherapie rijgt ook de clubrecords aan elkaar bij haar club AZW. Die clubrecords zijn inmiddels niet meer bij te houden in de jeugdcategorieën. “Mijn favoriete afstand is de 800 meter, de dubbele baanronde (outdoor) zeg maar. Ik hou ervan om aanvallend te lopen. Ik loop al altijd graag de langere afstanden bij de jeugdcategorieën waarvan ik moest kiezen tussen de 800 of 1.500 meter. Het werd dus de 800 meter.”

“Met atletiek begon ik door toedoen van mijn zus Heike toen ik in het eerste leerjaar zat. We waren op woensdagnamiddag altijd bij ons opa en oma die ons naar de atletiekpiste in Zwevegem brachten waar AZW traint. Daar mocht ik dan ook eens meedoen voor de lol. Dit waren allerhande spelletjes en ik leerde er mijn vrienden kennen. Spelenderwijs groeide lopen uit tot de rode draad in mijn leven.”

“Jammer genoeg is mijn zus gestopt toen de coronapandemie uitbrak. Het plezier in lopen was zoek. Nu gaat ze nog wekelijks fitnessen met onze nicht. Ondertussen werkt ze bij de Hoge Kouter in Kortrijk. Ik mis de periode wel dat we samen naar de training gingen. Onze gesprekken, de roddeltjes, … Haar er telkens bijhebben was een meerwaarde.”

Dansen

“Ik combineerde atletiek tot het zesde leerjaar met dansen. Ik kon het niet maar vond het leuk (lacht). Bij Chiro Wyvegem was ik tot het zesde middelbaar actief. Ik had de keuze, stoppen of leider worden. Alle Aspi’s werden leider, ik kon dit niet combineren met lopen. Ik was nog heel graag lid gebleven. Daar hield ik heel wat vrienden aan over. Ze volgen mijn prestaties nog op de voet.”

Maaike hield het niet alleen bij scherpe chrono’s. Ze werd ook kampioen van Vlaanderen ‘alle categorieën’ en Belgisch kampioen bij de junioren. “Het is heel leuk om een titel te behalen, maar een persoonlijk record verbeteren spreekt mij nog net iets meer aan. Uiteraard hoop ik dit jaar mijn tijden weer scherper te stellen. Naast de 800 meter wil ik er op de 400 meter een seconde afdoen. Dat zal zeker niet eenvoudig worden. Ook mijn tijd op de 1.500 meter moet beter, maar daar richt ik mijn pijlen nu nog niet op.”