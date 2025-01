Van 16-jarig toptalent tot een YouTuber van 76: KW viert Kraks op gala-avond in Roeselare

Dinsdagavond 28 januari zette onze krant opnieuw 64 West-Vlaamse Kraks van evenveel gemeenten uitgebreid in de bloemen in het innovatiecentrum RADar in Roeselare. Al voor de zeventiende keer konden alle West-Vlamingen stemmen op wie zij beschouwen als dé absolute Krak van hun gemeente.

Ook dit jaar verkozen onze lezers dé Kraks van hun gemeente: West-Vlamingen die in 2024 iets bijzonder gedaan hebben of een uitzonderlijke prestatie leverden. Met 64 zijn ze. Jong en oud, vrouwen en mannen, bekend en minder bekend in hun eigen streek, maar stuk voor stuk mensen die zich het afgelopen jaar op hun eigen manier hebben bewezen. De ene gooide op professioneel of sportief vlak hoge ogen, de andere zette zich onverdroten in voor zijn of haar medemens.

Dat leidde zoals alle voorgaande jaren tot een bijzonder gevarieerde lijst Kraks. De Brugse Inge Devos richtte net voor de lockdown de Facebookgroep Brugge Solidair! op, waarin mensen elkaar helpen. Vandaag telt de groep niet minder dan 8.100 leden die samen strijden tegen armoede.

Pieter Voet houdt dan weer als bijzonder gemotiveerde Mooimaker zijn gemeente Kortemark proper. Vanessa Bossuyt is al jaren actief met haar vzw Warriors Against Cancer in Kortrijk, waar mensen met kanker ondersteund en begeleid worden. Zwevegemnaar Sander Leenknecht kroonde zich in 2024 dan weer tot Belgisch kampioen boccia, een sport voor mensen met een fysieke beperking die aanleunt bij petanque.

Eerste bakboek

West-Vlamingen kijken ook verder dan hun eigen provincie: Lynn Utterwulghe uit Knokke-Heist trok samen met haar man al meermaals naar Oekraïne, waar ze helpen bij de bouw van containerwoningen. Jens Detollenaere uit Dentergem bracht, na zijn Bake Off-avontuur enkele jaren geleden, zijn eerste bakboek Château Gâteau op de markt.

Stadenaar Dirk Desseyn scoort met zijn orgelversies van klassieke evergreens op YouTube. En om deze kleine greep uit de lange lijst af te ronden: Cathy Heffinck uit Vleteren organiseerde een dorpsconcert met Katrien Verfaillie ten voordele van het gezin van haar achternichtje Eowyn, dat op vijfjarige leeftijd getroffen werd door leukemie.

Het langste lied

Diezelfde Katrien Verfaillie, componiste en zangeres uit Staden, trakteerde de vele Kraks en hun trotse burgemeesters op deze sfeervolle Krak-avond op een muzikaal intermezzo. Ze gaf daarmee een krachtig vervolg aan het bijzondere project dat ze vorig jaar op dezelfde plek lanceerde: in een zo lang mogelijke ketting van intieme concertjes trok ze het voorbije jaar van dorp tot dorp.

Overal waar ze optrad, maakte Katrien een strofe over het bewuste dorp en creëerde ze zo het langste West-Vlaamse lied ooit. Dat lied stelde ze in première voor op de Krak-avond. Het is vanaf woensdag te beluisteren op YouTube.