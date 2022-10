Tweede ondergrondse glascontainer in Oostnieuwkerke

De gemeente is een tweede ondergrondse glasbol rijker. De gemeente wil samen met afvalintercommunale MIROM op die manier verder de strijd aanbinden tegen zwerfvuil en geluidsoverlast bij de bestaande glasbollen.

Staden telt nu 2 van de in totaal 30 geplande ondergrondse glasbollen in de ruimere regio .“We sloegen met MIROM de handen in elkaar om 2 ondergrondse glasbollen te plaatsen”, weet schepen van Milieu en Afvalbeleid Chris Verhaeghe (Open VLD). “Een tijdje geleden werd er eentje geplaatst in de De Carninstraat in Staden. Je kan nu ook terecht bij een tweede ondergrondse glasbol in de Brabandstraat in Oostnieuwkerke. Onze exemplaren zijn 2 van de 30 ondergrondse glasbollen die op het programma staan in Roeselare, Kortemark, Hooglede, Torhout, Wingene, Houthulst en Staden. De resterende 175 glasbollen in de regio blijven voorlopig bovengronds. De nieuwe containers herken je aan de twee inwerpzuilen, eentje voor gekleurd en eentje voor transparant glas. De ondergrondse containers passen beter in het straatbeeld. Ze zijn ook niet alleen vlotter toegankelijker voor rolstoelgebruikers, ze veroorzaken ook minder geluidsoverlast en trekken minder zwerfvuil aan. De totale investering voor de 30 glasbollen in de regio bedraagt 425.000 euro, btw niet inbegrepen, en is een gedeelde financiering door Fost Plus en de verschillende gemeenten. Een ondergrondse container is dan ook een pak duurder dan een bovengronds exemplaar. Als blijkt dat de voordelen opwegen tegen de kosten, kunnen er in de toekomst nog meer ondergrondse locaties volgen.” We zien Emmy Deweerdt (MIROM), Jeroen Vermeersch (deskundige Milieu), schepen Geert Moerkerke, schepen Gwendolyn Vandermeersch en schepen Chris Verhaeghe aan de ondergrond glascontainer in Oostnieuwkerke. (BCH/foto JCR)