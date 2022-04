Tielt zoekt vrijwilligers die Oekraïense kinderen willen helpen om Nederlands te leren

Tielt vangt inmiddels al heel wat Oekraïners op. De verwachting is dat er in de komende tijd nog volgen, waaronder uiteraard ook veel kinderen en jongeren. Alle kinderen in België hebben recht op onderwijs, zo ook deze nieuwkomers. Om voor hen een passend onderwijsaanbod te faciliteren, slaan de Tieltse scholen en het lokaal bestuur de handen in elkaar met de oprichting van de taskforce ‘Onderwijs voor Oekraïne’.

Die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de schoolbesturen, het CLB en lokaal bestuur Tielt. Hun taak is om een dergelijke onderwijsvorm op korte termijn snel en efficiënt in te richten.

Vrijwilligers gezocht

De taskforce kijkt uit naar vrijwilligers die schoolgaande Oekraïense kinderen (in Tielt of een van de deelgemeentes) bijstaan op bepaalde momenten in de week.

Concreet is het de bedoeling om op vier voormiddagen in de week collectief onderwijs te organiseren voor leerlingen van 6 tot 18 jaar, in verschillende klassen en afhankelijk van de leeftijd. Centraal objectief is om hen in eerste instantie geborgenheid, structuur en een taalbad Nederlands te geven. Dit project loopt van 25 april tot eind juni van dit jaar.

Om dit project te realiseren wordt uitgekeken naar vrijwilligers, met twee types van profielen:

– wie zin heeft om met een groep Oekraïense kinderen en jongeren aan de slag te gaan, hen al doende en/of spelenderwijs een woordje Nederlands te leren en met elkaar in contact te brengen. Een pedagogische achtergrond is een meerwaarde maar geen vereiste. Enige affiniteit met het werken met kinderen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel brengen je al heel ver;

– wie vanuit een ondersteunende rol graag een handje toesteekt, bijvoorbeeld bij onthaal en opvang van de kinderen, de ouders een koffie aanbieden, begeleiding van een eventuele uitstap, leerlingenvervoer …

Iets voor jou?

Iets voor jou? Kan je goed met kinderen overweg en zie je hier een rol weggelegd voor jezelf of iemand uit je naaste omgeving? Laat het dan vooral weten aub! Via http://oekraine.tielt.be kan je je aanmelden of meer info krijgen rond de taken waarvoor je zoal kan worden ingezet.

Dit project wordt administratief, pedagogisch en praktisch ondersteund door de Tieltse scholen-gemeenschap en CLB-Tielt i.s.m. lokaal bestuur Tielt.