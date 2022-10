Stad Roeselare gaat de strijd aan tegen zwerfvuil tijdens de Week van de Handhaving

Van 3 tot 9 oktober is er De Week van de Handhaving. Ook Roeselare doet mee met extra controles op zwerfvuil-gevoelige locaties.

Tijdens de week van de Handhaving, een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en VVSG en in samenwerking met MIROM, gaan extra handhavers de straat op met één doel voor ogen: de strijd aangaan met zwerfvuil en sluikstort. In Roeselare ligt de focus op de controle van zwerfvuil-gevoelige locaties.

Roeselaars schepen voor afval-en netheid Stefaan Van Coillie staat volledig achter de actie. “Stad Roeselare zegt volmondig ja tegen de Week van de Handhaving waarbij extra controles gebeuren op zwerfvuil en sluikstort. De hotspots, dat zijn de locaties waar vaak en veel zwerfvuil wordt gedumpt, staan letterlijk in de kijker. En wie met zwerfvuil of sluikstort gespot wordt, mag zich aan een GAS-boete verwachten.”

In 2021 registreerde Stad Roeselare 3616 meldingen van zwerf- en sluikstorten, voor dit jaar staat de teller al op 2475 meldingen. Zerfvuil en sluikstort kost een aardige duit, geld dat de Stad liever anders zou investeren.

Het is een triestig feit dat er elke dag afval aangetroffen wordt waar het niet thuishoort. Ondanks de inzet van een geëngageerde groep opruimende vrijwilligers, ondanks preventie, tal van sensibiliseringsinitiatieven en de inzet van camera’s blijft zwerfvuil en sluikstort een hardnekkig zeer. Stad Roeselare draagt de Mooimakers en al wie respectvol met het openbaar domein omspringt een warm hart toe. Samen met hen bindt de Stad de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort. Deze vorm van overlast is niet oké en overtreders riskeren een GAS-sanctie die tot 350 euro kan oplopen.