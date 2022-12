Sociaal tewerkstellingsproject Troev uit Tielt slaat handen in elkaar met Mariasteen uit Gits

Troev slaat de handen in elkaar met Mariasteen om zich te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, om sterker verweven te zijn met het Tieltse ondernemingsweefsel, om sociale economie in de Tieltse regio te verankeren én om samen sterker te staan in het aanbieden van duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vzw Troev werd begin 2017 speciaal opgericht om de blinde vlek van sociale tewerkstelling in de regio Tielt weg te werken. De voorbije vijf jaar werden heel wat mensen begeleid om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt. Diverse initiatieven werden ontwikkeld, waaronder de gekende en succesvolle schilder- en klusploeg van Troev. Op die manier konden al tientallen mensen de stap zetten richting werk.

De start van een afdeling van het maatwerkbedrijf Mariasteen in 2018 werd mee ondersteund door Troev. Ze vonden samen hun uitvalsbasis in de gebouwen van de voormalige drukkerij Lannoo in de Plantinstraat in Tielt. Om klaar te zijn voor uitdagingen van de toekomst besliste de Algemene Vergadering van Troev vzw dat de tijd rijp was om de krachten volledig te bundelen met Mariasteen vzw.

Werking verderzetten binnen groter geheel

“We geloven dat werk een belangrijke opstap is voor de sociale integratie van mensen”, aldus Leen Maes, voorzitter van Troev vzw. “Vanuit die motivatie werd Troev opgestart. We zijn erin geslaagd om sociale economie op de kaart te zetten in Tielt en zo kansen te creëren voor mensen die uit de boot vallen, dit in een regio waar geen aanbod aan sociale economie bestond. We krijgen nu de kans om ons initiatief duurzaam te integreren in Mariasteen vzw. Als kleine vzw kregen we geen structurele financiering voor onze werking, waardoor we steeds heel waakzaam moesten blijven. Binnen Mariasteen vzw kan de werking van Troev verder gezet worden binnen een groter geheel.”

“Mariasteen vertrekt vanuit dezelfde sociale doelstelling als Troev vzw; we willen mensen duurzame tewerkstelling aanbieden”, pikt Koen Staelens, directeur van Mariasteen vzw, in. “We engageren ons om de werking van Troev te integreren en te continueren. Dankzij deze samenwerking zullen we de band met zowel het bestuur als de ondernemers in Tielt en omliggende gemeentes verder kunnen versterken. Op die manier borgen we ook de initiële doelstelling van Troev, werk als opstap voor sociale integratie van mensen.”

De werking van de klus- en schilderploeg wordt verder gezet onder de ondertussen sterke merknaam Troev. Alle mensen die tewerkgesteld en begeleid worden via Troev, kunnen de overstap maken naar de toekomstige werking binnen Mariasteen vzw.