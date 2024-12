Sneeuwman van ‘Wakken Smelt’ is teruggevonden: “Weer een avontuur rijker”

Eind goed, al goed voor de organisatie van het liefdadigheidsevenement ‘Wakken Smelt’. De opblaasbare sneeuwman die even spoorloos was, is teruggevonden.

De opblaasbare sneeuwman is al enkele jaren het symbool van het evenement voor het goede doel. Twee jaar geleden ging iemand al eens met een vorig exemplaar aan de haal en toen is die sneeuwman nooit teruggevonden. Zaterdag was het helaas opnieuw zover. Rond 23 uur was de opblaasconstructie nog aanwezig, niet veel later was ze spoorloos. De organisatie tastte in het duister en lanceerde een oproep.

(Lees verder hieronder)

Met succes, zo blijkt nu. “Hij lag in de vooravond aan de ingang van het Hondiuspark”, zegt Aniek Van de Velde van de organisatie. “Weer een avontuur rijker… Misschien moeten we volgend jaar eens een sneeuwman verloten in plaats van een fiets. Wakken heeft er duidelijk een hart voor”, knipoogt ze.