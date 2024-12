Opblaasbare sneeuwman van Wakken Smelt voor tweede keer in twee jaar tijd gestolen

Hoewel het evenement Wakken Smelt het voorbije weekend heel wat bezoekers lokte, kreeg de avond toch een minder leuk einde voor de organisatoren. Voor de tweede keer in twee jaar tijd is er een opblaasbare sneeuwman gestolen.

De opblaasbare sneeuwman is al enkele jaren het symbool van het evenement voor het goede doel. “De sneeuwman is stilaan het symbool van Wakken Smelt”, vertelt Aniek Van de Velde van de organisatie.

“Maar zo te zien het mysterie van de verdwijning van de sneeuwman ook. Twee jaar geleden ging iemand al eens met een vorig exemplaar aan de haal en toen is die sneeuwman nooit terug gevonden. Wellicht heeft hij nu ludiek pootjes gekregen door overenthousiaste feestvierders, maar het zou wel een mooi verhaal zijn als hij deze keer wel terecht komt.”

“Rond 23:00 uur was hij nog aanwezig aan de ingang van zaal Hondius. Er hangt een camera die hopelijk verder informatie oplevert, maar alle tips zijn uiteraard welkom. Er is overigens ook een verkeerssignalisator verdwenen. We danken de eerlijke vinder(s) om dit terug te bezorgen.”

Geslaagde editie

Toch laat Aniek de verdwijning de pret niet bederven. “We hebben er een geslaagde binneneditie van Wakken Smelt op zitten, want door het stormweer moest alles geheroriënteerd worden naar een binnenmarkt met lichtjes en standjes in Hondius. We zijn heel dankbaar dat dit de wandelaars en feestvierders niet heeft tegengehouden. Het was een gezellige en warme Wakken smelt.”

Meer info en tips via de Facebookpagina van Wakken Smelt welkom.

(vadu/foto grf)