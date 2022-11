Wakken Smelt klaar voor nieuwe editie: “Diefstal sneeuwman bederft de pret niet”

Wakken Smelt is op 3 december aan een nieuwe editie toe, met onder andere een sneukelwandeling en een avondmarkt in het Hondiuspark. De diefstal van de sneeuwman die het event aankondigde, bederft de pret niet.

Het evenement voor het goede doel haalde eerder al het nieuws omdat een opblaasbare sneeuwman die voor promotie diende, werd gestolen. “Er is nog steeds geen spoor van onze sneeuwman, die op een aanhangwagen op de Wapenplaats stond”, zegt bestuurslid Aniek Vande Velde. “Wakken blijft in de ban van dit nieuwe mysterie. Ongelofelijk hoe dit leeft. We hebben ondertussen een nieuwe sneeuwman gekocht en gaan er ook op een ludieke manier mee aan de slag. Er kan immers een fiets gewonnen worden met de actie ‘Wie is de sneeuwman?’. Een bekende Wakkenaar kroop voor de gelegenheid in een sneeuwmanpak. Aan de hand van enkele filmpjes op onze Facebookpagina kunnen mensen hem proberen te ontmaskeren. De ontknoping volgt op 3 december.”

Sfeermarkt

Wakken Smelt zelf bestaat uit een wandeltocht en gezellige avondmarkt. De wandelsneukeltocht start tussen 17 en 19 uur aan het Hondiuspark. Daar zal Harmonie Kunst & Deugd voor aangepaste muzikale sfeer zorgen. “Langs verschillende stopplaatsen, bemand door lokale verenigingen, worden deelnemers verwend met lekkere hapjes en drankjes”, vertelt Aniek. “De tocht van ongeveer 5 kilometer eindigt in het park, waar een gezellige sfeermarkt zal zijn. Tal van verenigingen van Groot-Dentergem zullen er een standje bemannen, waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat.

De kinderen van Danzarté geven er een dansoptreden en ook Sinterklaas zal een bezoekje brengen. Daarna zorgt dj Woestie voor de verdere sfeer.” Wakken Smelt ondersteunt dit jaar drie goede doelen: de oprichting van een school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem in de gebouwen van het huidige wzc Mariaburcht, de vzw Raise out, een time-outproject voor jongeren en Acres of Hope, dat schooltjes in het Afrikaanse Liberia bouwt.

Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor een kind. Het aantal plaatsen is beperkt. Kaarten en deelnemingsformulieren voor ‘who’s the snowman’ zijn te verkrijgen in café Flandria, à la Cour de St. Cécile, bakkerij Adams, buurtwinkel Greta en via 056 60 87 16.

Info:www.wakkensmelt.be