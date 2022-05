Restaurant Water en Vuur toont film ten voordele van Oekraïne 12-12 in Diksmuide

Restaurant Water en Vuur en de Diksmuidse Filmclub vertonen op woensdagavond 11 mei de film ‘De Consul van Bordeaux’. Die gaat over de vluchtelingenproblematiek en is vandaag dus razend actueel. Vrije bijdragen gaan naar Oekraïne 12-12.

De samenwerking tussen restaurant Water en Vuur en de Diksmuidse Filmclub houdt al bijna 19 jaar stand. In die tijd passeerden al meer dan vijftig films de revue. Voorafgaand aan de vertoning serveren chef Tijl Devriendt en gastvrouw Gudrun Serruys telkens een maaltijd in de geest van de bewuste film.

Relevant

“Het belangrijkste selectiecriterium is dat er een hoek af moet zijn, wat in het geval van De Consul van Bordeaux zeker ook weer het geval is”, zegt Tijl. “Deze film dateert uit 2008 en gaat over de vluchtelingenproblematiek tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vandaag relevanter dan ooit door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.”

“Dat zullen de Portugese regisseur, João Correra, en de ereconsul van Portugal ons zelf komen uitleggen tijdens de inleiding, voorafgaand aan het diner. Zonder de gasten met een zware maag aan tafel te laten gaan, want het is weliswaar een film met een ernstig verhaal, het wordt luchtig gebracht.”

Tijl zag de film al eens ter goedkeuring en bekeek hem deze week nog eens met de ogen van de chef, om zo inspiratie op te doen voor zijn menu. “Soms serveer ik wat er gegeten wordt in de film, maar dat zal ik deze keer natuurlijk niet doen.”

“Het wordt dus geen somber maal en we zullen het restaurant ook niet ombouwen tot een vluchtelingenkamp. Wel zinspeel ik momenteel bijvoorbeeld op de vissen die het kanaal trachten over te steken, of op Portugese ingrediënten”, verklapt hij alvast.

(WVH)

Voor de maaltijd en de film betaal je 30 euro, waarbij er ook nog een vrije bijdrage gevraagd zal worden voor het consortium Oekraïne 12-12. Reserveren kan via de website www.waterenvuur.be.