Hoe goed ben jij op de hoogte van het reilen en zeilen in Heuvelland? Weet je wie er de eerste burgemeester was? Welke ‘berg’ de hoogste is, of waar de opnames voor Eigen Kweek werden gedraaid ? Waag dan je kans in deze quiz. Veel succes!

