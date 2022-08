Politie slingert motorrijder die rondrijdt zonder beschermende kledij op de bon

Dinsdagmiddag vloog in Oostende een motorrijder op de bon voor diverse verkeersinbreuken.

Een patrouille merkte in de Stuiverstraat een motorrijder op die het voertuig bestuurde zonder aangepaste kledij. De bestuurder, een 30-jarige man uit Oostende, had geen handschoenen aan en ook zijn enkels waren niet beschermd.

De man reed ook rond met een voorlopig rijbewijs, maar het voertuig was niet voorzien van een ‘L’-symbool. De bestuurder kreeg een onmiddellijke inning onder de neus geschoven.

Schok

“Met Politie Oostende hebben we eerder dit jaar, bij de start van het motorseizoen, gewezen op het nut en de wettelijke verplichting van beschermende kledij. Zo vangen handschoenen bijvoorbeeld bij een valpartij dikwijls de eerste schok op. Het is toch heel belangrijk dat motorrijders voldoen aan die voorschriften en zichzelf beschermen in het verkeer”, waarschuwt de politie.