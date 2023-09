Podcast 13-13 brengt acht pakkende getuigenissen over dak- en thuisloosheid: “Ik was alles kwijt”

Dak- en thuisloosheid is ook in Zuid-West-Vlaanderen een niet te onderschatten probleem, een lot dat 1.313 personen in onze regio treft, van wie 36 procent minderjarigen. W13 hoopt samen met Quindo en met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen de beeldvorming over dak- en thuisloze personen te veranderen met de aangrijpende podcast 13-13. Bokskampioene Oshin Derieuw is ambassadeur van het project.

Technische steun van medialab Quindo

Hoe is het écht om geen thuis te hebben? Wie zijn de mensen achter de cijfers? Met die insteek ging welzijnsvereniging W13 de afgelopen maanden aan de slag. Het resultaat is de podcast 13-13. Voor de realisatie ervan kon W13 rekenen op de financiële steun van het Streekfonds West-Vlaanderen en de technische steun van medialab Quindo. In de podcast getuigen acht personen over de periode waarin ze dak- of thuisloos waren. “We leggen de focus op echte verhalen. Zij zijn maker van hun eigen aflevering, wij hebben slechts gefaciliteerd. Wat je hoort zijn unieke en waarheidsgetrouwe verhalen”, duidt Broos Claerhout, coördinator van Quindo. “Eerder dan te moeten luisteren en ondergaan, komen dak- en thuisloze personen zelf aan het woord. Daar schuilt heel wat kracht in.”

Clichés doorbreken

In de podcast vertellen Kim, Laura, Conny, Mohamed, Dirk, Giordy, Saddam en Didier hun verhaal. “Ik vond het belangrijk om mee te doen om het cliché te doorbreken. Als je dakloos bent, krijg je meteen een stempel van alcohol- of drugsverslaafde die zijn huur niet kan of wil betalen. Dat klopt niet. Daarnaast wil ik vooral anderen een hart onder de riem steken. Als je wil, kan je eruit komen. Het is soms een lang traject, maar het kan”, vertelt Didier Praet (59). Dirk De Ceulaer (58) wou met zijn deelname aan de podcast zijn dank uiten aan CAW en Zorg Kortrijk. “Het draait allemaal om het krijgen van kansen en mogelijkheden. Kortrijk is op dat vlak een voorbeeld voor België.”

“Een vriendin bood hulp, maar op de dag van mijn uithuiszetting liet ze me weten enkel mijn materiaal te willen opvangen” – Kim

33,3 procent van dak- en thuisloze personen zijn vrouwen. Kim, een alleenstaande moeder, is er één van. “Ik bleef met twee kindjes achter nadat mijn ex-partner met de helft van ons huishouden vertrok. Met de ziekte-uitkering van mijn depressie kon ik de oplopende huurachterstal niet inkorten en omwille van mijn situatie was er geen mogelijkheid tot vervroegde opname in een sociale woning. Een vriendin bood hulp, maar op de dag van mijn uithuiszetting liet ze me weten enkel mijn materiaal te willen opvangen, die ze vervolgens systematisch gebruikte. Niet alleen had ik geen dak boven mijn hoofd en geen thuis voor mijn kinderen, ik moest ook nog eens afstand doen van mijn laatste spulletjes, een houvast van wie ik ben en mijn leven. Ik was alles kwijt.”

Wereldkampioene boksen als ambassadeur

De Kuurnse Oshin Derieuw, wereldkampioene boksen, zet haar schouders onder de podcast 13-13. “Op 18-jarige leeftijd heb ik ook mijn huis verloren. Ik was pas afgestudeerd van het middelbaar, maar mijn thuissituatie was onveilig en niet houdbaar door agressie en drugsmisbruik. Ik besliste om weg te gaan, maar daar sta je dan. De eerste keer het OCMW benaderen was een heel grote drempel. Gelukkig was ik omringd door mooi sociaal netwerk van vrienden en ouders van vrienden”, legt Oshin uit. “Ik vind het belangrijk om verhalen te delen en vooral te luisteren naar elkaar. Ik hoop dat de podcast mensen inspireert om hulp te zoeken en hen een hart onder de riem steekt.”

613 personen zonder oplossing

Intussen werkt W13 verder aan het actieplan tegen dak- en thuisloosheid voor de regio. “Dankzij allerlei initiatieven hebben we samengeteld voor ongeveer 700 van die 1.313 getelde personen een oplossing, voor 613 personen moet er een oplossing gevonden worden”, legt voorzitter van W13 Philippe De Coene uit. “Daarom schakelden we nog een versnelling hoger in de regio. We organiseerden in juni al een trefdag over dak- en thuisloosheid bij vrouwen, samen met het CAW Zuid-West-Vlaanderen. We maakten ook al regionaal afspraken met de nieuwe woonmaatschappijen in functie van kwetsbare doelgroepen, om te vermijden dat er nog extra mensen in deze situatie terechtkomen.”