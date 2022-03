Plaats voor honderd Oekraïense vluchtelingen in voormalig Brugs klooster

In hartje Brugge kunnen tegen de paasvakantie tot 100 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in het voormalige Karmelitessenklooster in de Schuttersstraat. Dat is het resultaat van een gesprek tussen ceo Joost Callens van bouwgroep Camino en schepen voor Wonen Franky Demon.

Projectontwikkelaar Istoir, een onderdeel van Camino, kan er pas begin 2023 starten met de bouwwerken en tot zolang mogen de vluchtelingen er verblijven. “We schatten dat we tussen de 75 en 100 mensen onderdak zullen kunnen bieden dankzij de vele zusterkamers en grote ruimtes die dienst kunnen doen als slaapzaal”, aldus business unit manager Frederik Van Vooren van Istoir.

In het klooster is er ook een grootkeuken en zijn alle nutsvoorzieningen aanwezig. Een grote troef is ook de grote, ommuurde binnentuin.

Met het technisch aspect zit het dus wel goed, maar Camino wil ook op menselijk en sociaal vlak een steentje bijdragen. “Samen zullen we kijken welke noden deze mensen hebben en hoe wij die kunnen inlossen”, zegt Joost Callens, ceo van Camino.

Vrijwilligers nodig

Ook vastgoedmakelaar Guy Delbecque zal hierbij helpen. “Er zullen veel vrijwilligers nodig zijn en daarvoor zullen we een beroep doen op Rotary en zusterverenigingen.”

Stad Brugge zette eveneens de schouders onder dit project. “We merken dat heel veel Bruggelingen solidair zijn met gezinnen uit Oekraïne die op de vlucht zijn. Samen met de private sector slaan we nu de handen in elkaar om een veilige, tijdelijke thuis te kunnen geven aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze mensen zich thuis zullen voelen in onze stad”, verzekert schepen voor Wonen Franky Demon.

Mooie samenwerking

Al meer dan 300 Brugse gezinnen hebben laten weten onderdak te willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. “We moeten als stad en OCMW echter ook structurele opvang voorzien. Deze opportuniteit van het Karmelitessenklooster, een mooie samenwerking tussen ondernemers en serviceclubs, helpt ons om ook in deze structurele noden te voorzien”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

“De komende maanden gaan we onze rol blijven opnemen om verschillende partners en Bruggelingen samen te brengen om ervoor te zorgen dat we de Oekraïense vluchtelingen goed kunnen opvangen en ondersteunen”, sluit schepen voor Welzijn Pieter Marechal zich aan.