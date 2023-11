Zaakvoerder van ABC Carnaval in Menen is overleden

Derdeprovincialer FC Aalbeke Sport is in diepe rouw na het overlijden van ex-speler en sponsor Karim Delahousse (34). Enkele weken geleden verhuisde hij van Menen naar Aalbeke waar hij opgroeide. Karim was de zaakvoerder van ABC Carnaval in de Moeskroenstraat op de Barakken in Menen. In juni 2019 nam hij deze speciaalzaak over. Karim lag al enkele weken in de coma maar toch komt zijn dood onverwacht.

ABC Carnaval werd opgericht in 1985 en groeide dankzij het harde werk van Frans Noyelle en Greta Claeys door de jaren heen uit tot één van de grootste én goedkoopste feestwinkels en carnavalshops in Europa. Centraal staat er het verhuren en verkopen van kostuums, carnavalspullen en feestkledij. In de winkel ligt er ook een uitgebreid gamma aan carnavalspruiken, professionele grime, carnavalskostuums, feestdecoratie, carnavalsmaskers, Halloweendecoratie, enz… In totaal zijn er meer dan 100.000 (!) kostuums beschikbaar. ABC Carnaval verkoopt ook veel vuurwerk voor de feestdagen.

Samen met Niels De Loof nam Karim in Moeskroen de indoorspeeltuin De Speelplaneet over maar was op zoek naar iets anders. Zo belandde hij bij ABC Carnaval. Karim werd lid van het handelscomité van De Barakken dat vorig jaar na corona weer de Sinksenbraderie organiseerde.

Karim was heel sociaal en iemand met een groot hart. Zo hielp hij in de Ardennen de door de watersnood getroffen inwoners helpen en reed in maart vorig jaar met zijn bestelwagen naar Oekraïne om er hulpgoederen te gaan leveren en nam inwoners uit het oorlogsgebied naar hier mee.

Nadat hij als spits stopte bij Aalbeke speelde hij nog een tijdlang in het Bedrijfsvoetbal. Eersteperiodekampioen FC Aalbeke Sport staat aan de leiding maar bij de Uilen komt voetbal nu even niet op de eerste plaats. “Het overlijden van Karim komt bijzonder hard aan in onze club”, zegt algemeen manager Gaël Agneray. “We zullen zaterdag een eerbetoon betuigen aan Karim maar nu willen we vooral veel sterkte wensen aan de familie en vrienden van Karim. Onder meer zijn boezemvrienden Jonas Couckuyt, trainer van onze U17, en Kenneth Santy, ploegafgevaardigde van onze U17, verliezen hun beste maat. Onze ex-voorzitster Mia Messely haar schoonzoon.

Het eerste eerbetoon is zaterdag om 9 uur vlak voor de aftrap van de U17 tegen KVK Avelgem en later met de eerste ploeg op de volgende thuismatch zaterdag 9 december om 18.30 uur tegen RC Waregem B.

Karim was de partner van Lien en papa van Benoit (5) die bij de pluimpjes van Aalbeke speelt. Zijn moeder is een moslima en daarom gaat de uitvaart vrijdag door in een gebedshuis in Menen.