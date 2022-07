Theater Aan Zee rouwt om bekende technicus

De organisatie van Theater Aan Zee rouwt om het onverwachte verlies van Bart Verberckmoes, sinds jaar en dag een bekende technicus op het festival.

“Hij was een eeuwig opgewekte technicus van het eerste TAZ-uur, met zijn trouwe viervoeter en zijn rock-’n-rollhart voor theater op locatie. Herkenbaar aan zijn bandana en fonkelende ogen als hij je wat wijs kon maken. We blijven lachen om je Bart, in ons TAZ-hart. We heffen ons glas en denken aan je. We vergeten je nooit”, aldus de organisatie.