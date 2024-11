Landbouwer Patrick (59) plaatst wit kruis aan vijver waar twee 18-jarige vrienden stierven: “Als een soort eerbetoon”

Bij een ongeval in Beerst bij Diksmuide zijn vrijdagavond twee jongeren (18) om het leven gekomen. Ze kwamen met hun wagen ondersteboven terecht in de vijver van een lokale boer. “20 meter verder en ze zouden het wellicht overleefd hebben”, reageert Patrick aangeslagen op de gebeurtenissen. Hij plaatste een kruis als eerbetoon aan de vijver.

“Die jongen belde helemaal in paniek aan”, vertelt Patrick (59). “Ik was er op dat moment niet: het was mijn vrouw die de deur opendeed, en meteen de hulpdiensten belde. De jongen zei dat de auto in het water was beland, maar hij wist niet meteen welk water. De jongen bleef bij ons in huis – mijn vrouw heeft hem andere kledij en dekens gegeven – terwijl mijn oudste zoon Aaron meteen naar die vijver reed. Hij heeft nog geprobeerd om de gezonken wagen te vinden met de lichten van onze verreiker, maar hij kon niets zien en stond machteloos.”

“Het was de slechtst mogelijke plaats om een ongeval te hebben”, aldus Patrick. “Het is een diepe put, 5 tot 7 meter diep, die ik een paar jaar geleden heb uitgegraven om meer water te hebben voor mijn dieren. Als ze 20 meter verder van de weg waren geraakt, waren ze gewoon in de weide terechtgekomen en hadden ze het wellicht overleefd.”

Eerbetoon

Patrick is aangeslagen door de gebeurtenissen, en zit in met de jongen die het ongeval overleefde – de jongen werd uiteindelijk zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. “Dat is een trauma voor die jongen, niet te beschrijven… Hij heeft zijn beste vrienden verloren.”

Patrick heeft dan ook zelf al een kruis geplaatst nabij de plaats van het ongeval. “Ik wou dat meteen doen, als een soort eerbetoon. Ik zal dat nog laten staan, voor de familie die misschien nog komt.” (JH)