Maxim (23) eert overleden papa Mark en steunt Zelfmoordlijn met rally: “Het is oké om te praten over je emoties”

Maxim De Waele organiseert op zondag 9 juli voor de tweede keer de DEWA-rally met zijn vrienden Cédric Berton en Robin Van Wonterghem. De Harelbekenaar wil met de rally zijn overleden vader Mark eren en zamelt ook geld in voor het goede doel. Het doel is om het bewustzijn rond mentaal welzijn bij mannelijke ondernemers tussen de 20 en 50 te vergroten.

De familie De Waele uit Harelbeke is een typisch voorbeeld van een hardwerkende, zelfstandige West-Vlaamse familie. Grootvader Jules De Waele richtte jaren geleden slagerij Dewa in de Stedestraat op, ondertussen een begrip in de streek rond Harelbeke. Zoon Mark nam de zaak later met zijn vrouw succesvol over. Maar vorig jaar liet Mark onverwachts het leven.

Het plotse overlijden van Mark inspireerde zijn zoon Maxim (23) om samen met zijn jeugdvriend Cédric Berton (23) de DEWA-rally te organiseren. “Vorig jaar organiseerden we de DEWA-rally nog in het teken van een schoolopdracht”, begint Maxim. “Cédric en ik volgden namelijk allebei een postgraduaat aan de Artevelde business-school. We kenden elkaar wel al van in het lager onderwijs. We zijn jeugdvrienden. Vorig jaar was de rally al een groot succes met zo’n 40 ingeschreven wagens. Dit jaar willen we dat kunstje graag herhalen als jonge, afgestudeerde ondernemers.”

Dit jaar helpt een ander streekgenoot, Robin Van Wonterghem (23), mee aan het project. In tegenstelling tot vorig jaar ligt de start van de rally niet langer in Harelbeke, maar aan de Porsche-garage in Sint-Martens-Latem. Cédric geeft een woordje uitleg bij het event: “Van de Porsche-garage zullen de deelnemers rijden langs de Oude Leie naar de Vlaamse Ardennen. Het is zeker geen wedstrijd. De focus ligt op het ontdekken van de mooie omgeving. We passeren langs prachtige landschappen en voldoende horecazaken. We voorzien een ontbijt, aperitief, lunch, namiddagkoffie en avondeten. Langs Harelbeke eindigen we uiteindelijk in Kuurne. We willen het Harelbeekse karakter van de rally zeker niet verliezen.”

Maxim, Cédric en Robin willen met het evenement de vader van Maxim blijven herinneren. Maxim en Cédric hebben zeemzoete herinneringen aan hun jeugd die ze samen beleefden. De twee zijn al van kindsbeen af autogek en zo was de gemeenschappelijke interesse in de autosport dan ook de kiem van hun vriendschap destijds. De twee praten met weemoed over een specifieke rondrit in de Ardennen, die Maxims vader met de twee nog jonge knapen maakte op een zondagnamiddag. Die ene namiddag was de enige halve dag in de week waarop de slager tijd had om zulke uitstapjes te doen.

“Ik wil vooral het negatieve omzetten in iets positiefs”, benadrukt Maxim. “Ik ben mijn vader kwijt en kan nu ergens in een hoekje gaan wenen. Let op: dat zou oké zijn, maar door het ondernemerschap dat ik van thuis uit meekreeg ben ik ermee aan de slag gegaan. Ik wil dat West-Vlaamse ondernemers tussen de 20 en 50 sneller kunnen ventileren. Nu is de boodschap nog al te vaak: Je moet zwijgen, je moet doordoen en niet te veel ‘janken’. Het is oké om te praten over je emoties.”

Net daarom ging het drietal enkele weken geleden de opbrengst van zo’n 2.000 euro van de vorige editie overhandigen aan de Zelfmoordlijn 1813 in Brussel. Ook dit jaar wordt de opbrengst van het evenement gedoneerd, al wachten Maxim, Cédric en Robin liever nog even af vooraleer ze een organisatie kiezen.

Cédric Berton, Maxim De Waele en Piet De Bruyn, directeur van 1813 (v.l.n.r.) op het moment waarop de organisatoren van de DEWA-rally het bedrag van 2000 euro gingen overhandigen enkele weken geleden © gf

“Het gevoel moet goed zitten”, verklaart Maxim. “Vorig jaar hadden we een goed gevoel bij 1813. De cijfers wijzen erop dat vooral de leeftijdsgroep tussen de 20 en 50 jaar een risico heeft. West-Vlaanderen en Limburg hebben blijkbaar de slechtste statistieken inzake zelfdoding. Met ons geld wordt er geïnvesteerd in het opleiden van nog meer vrijwilligers voor de Zelfmoordlijn. Specifieker nog zal de werkgroep Verder nu ook meer sprekers kunnen laten langskomen en meer sessies op poten kunnen zetten, om dit onderwerp bespreekbaar te maken bij lokale zelfstandigen.”

Dit jaar mikt de DEWA-rally opnieuw op iets meer dan 2.000 euro opbrengst. De jonge gasten geven aan de rally te zullen blijven organiseren in de toekomst. Dit jaar is die met zo’n 60 ingeschreven wagens volledig volzet. Het evenement vindt plaats op zondag 9 juli van 9 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. De wagens bestaan voor de helft uit sportwagens en voor de helft uit oldtimers.

Voor meer info kan je de website van de DEWA-rally bekijken.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website.