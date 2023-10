Gewezen speler en scheidsrechter van Handbal Roeselare Dirk Doise (58) overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Dirk Doise (58) overleden. Hij verloor de ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten.

Dirk woonde met zijn echtgenote Arianne Claeys en zonen Thibault en Guillaume in de Zonnebeekseweg in Ieper.

Hij was ex-speler en scheidsrechter van Handbal Roeselare. Dirk was ook lid van wielertoeristenclub De Platte Tube Ieper. Beroepshalve was hij monitor in maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen.

Een laatste groet kan tot en met dinsdag, op weekdagen steeds van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur, in het funerarium Leo, Dikkebussweg in Ieper.

Het afscheid vindt plaats op woensdag 11 oktober om 10.30 uur in Sint-Maartenskathedraal in Ieper.